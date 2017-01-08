Kılıçdaroğlu: Sonunda gidersin Esad'ın elini öpersin; akılsız adam sende akıl yok mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarını topladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği tekifinin "Suriye modeli" olduğunu belirterek, “Esad’ın anayasasını tercüme ettiler” dedi. Sürekli "üst akıl"dan söz edildiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Be akılsız adam sende akıl yok mu? Sen de aklını kullan, önlemini al. Devleti çökertirsen bu hale gelirsin, sonunda gidersin Esad’ın elini öpmeye kalkarsın" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu genel merkezde il başkanlarını topladı.

Kılıçdaroğlu: Adil Öksüz'ün kim olduğunu ben biliyorum, iktidar da biliyor

Kılıçdaroğlu toplantının açılışında şöyle konuştu:

KHK tepkisi: Yeni kararnameler çıktı, pek çok üniversite hocasının işine son verildi. Hayatını bilime adayan insanların işlerine son verildi ve terörle hiç ilgisi olmayan pek çok konu istismar edilerek Meclis’in görev alanına girilerek KHK’lar düzenlendi. Jokey Kulubü, Milli Piyango ne ilgisi var terörle? Eğer bir hükümet Meclis’i, halkını aldatıyorsa, terörle mücadele ediyorum diyerek terör dışı konuları da olağanüstü kararnameyle düzenliyorsa demokrasiye ihanet ediyor demektir.

Türkiye’nin gakkoşu: Neredeyse terör olaylarının olmadığı il kalmadı. Her il, ilçemizden şehitlerimiz var. Son olarak İzmir’de yaşadık. İzmir, bir yürek halinde Elazığlı şehidini, Elazığ’a uğurladı. Elazığlılar sevdikleri insanlara gakkoş derler. O şehidimiz sadece Elazığlıların değil, Türkiye’nin gakkoşudur. Olaya zamanında müdahale etti, canı pahasına çok daha büyük bir terör eylemini engelledi. O Türkiye’nin kahramanıdır. Her iki şehidimize rahmet diliyoruz.

Akılları kirada: Havuz medyasının PKK’den, IŞİD’den farkı yok, aynı yolda yürüyorlar. PKK bana saldırdı, başka kim saldırıyor? Havuz medyası. Aynı yolla, felsefeyle saldırıyorlar. PKK, IŞİD, FETÖ, El Nusra’yla iş tutuyorlar. Çünkü beyinleri yok, akıllarını kiraya vermişler. Aklını kiraya veren toplumu eğitemez. Papağanlardan oluşan bir güruh var karşımızda. Ben bunu söylediğim için yine saldıracaklar. Saldırmazsanız namertsiniz, biz doğruları söylüyoruz.

Çocuklarını gönder: Şehit ailelerine, ne güzel oğlunuz şehit oldu diyorlar. Bu yüce mertebeye neden senin çocukların ulaşmak istemiyor. Neden Ankara’daki beyler çocuklarını askere göndermiyor? Madem şehitliği bu kadar seviyorsunuz, vatan sevgisi yüreğinizde atıyor, kendi çocuklarına gelince yok.

Esad modeli: Dertleri başkanlık. Türk tipi diyorlar. Bu gayrimillidir, Türk tipiyle ilgisi yoktur, Osmanlı’da da yoktur. Bu, Suriye modeli. Esad’ın anayasasını aldılar, tercüme ettiler, koydular buraya. Düşmandı Esad. Esed ettiler. Şimdi anayasasını getiriyorlar, Meclis’ten geçirecekler. Kendisi de Esadlaşma yolunda da onun için. Tek adam olacağım, sözümün üstüne kimse söz söylemeyecek diyor. Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi veriyorlar. Atatürk’e verilmeyen bir yetkiyi Türkiye’yi felakete sürükleyen bir adama veriyorsunuz. 17-25’i unutmadık, devleti soyan bir adama teslim ediyorsunuz bunu. Milli irade diyorlardı, kasıtları Saray iradesi. Bu demokrasiye ihanettir.

Esad’ın elini öpersin: Hiçbir darbe döneminde bu kadar gazeteci içeride olmadı. Günlerdir elektrik yok, kablo kesildiyse 24 saatte düzeltilir bu. Diyorlar ki oraya da sabotaj yapıldı, o da üst aklın oyunu. Be akılsız adam sende akıl yok mu? Sen de aklını kullan, önlemini al. Devleti çökertirsen bu hale gelirsin, sonunda gidersin Esad’ın elini öpmeye kalkarsın. Geldiğimiz nokta budur.

"Ortak mücadele"

Aptal mı sanıyorsunuz?: Bu anayasa kabul edilirse bir sabah kalkacağız bir bakanlık kapanmış, Tekirdağ Valiliği kapatılmış, tüm Trakya’yı birleştirdim, tek Trakya ilan ettim. Bunların hepsini yapabilir. Bu vekiller konu mankeni mi? Bugün bir kişinin müsteşar olması için kanunda şartlar var. Bu şartlar bitecek. Kafasına esecek, müsteşar olması için bizim köyden olması şart diye bir kararname çıkarabilir. Hem Cumhurbaşkanı olacak, hem partinin genel başkanı olacak hem de tarafsız olacak. Taraflı tarafsız, nasıl oluyorsa. Meclis’te tarafsızım diye yemin edecek. Siz bu milleti aptal mı sanıyorsunuz.

Çocuklarınızı düşünün: Evet oyu kullanacaklara samimi bir uyarı yapıyorum; çocuklarınızı düşünün, Türkiye’nin geleceğini, verdiğimiz demokrasi mücadelelerini, bu mücadele için hayatını kaybedenleri, Türkiye’nin çağdaş dünyadaki yerini düşünün. Totaliter rejimlerin olduğu ülkeler saygın değildir. Sorun CHP’nin değil hepimizin ortak sorunu, sosyal demokratların, muhafazakâ rların, mütedeyyinlerin, milliyetçilerin, ülkücülerin, Atatürkçülerin, bütün vatandaşların ortak sorunudur. O yüzden ortak mücadele vereceğiz.