Kılıçdaroğlu: Son ankette yüzde 29,5 oya sahibiz

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son ankette partisinin oyunun yüzde 29.5 olarak çıktığını, AKP'nin ise düşüşte olduğunu söyledi.







Hürriyet gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, son anketlerde partisinin yükseldiğini açıkladı.

"En son anket CHP’yi yüzde 29.5 gösteriyordu" diyen CHP lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Ve sürekli yükseliyoruz. O zaman bazı önemli projelerimizi açıklamamıştık bile. Bizdeki ankete göre CHP yükseliyor, AKP düşüyor... Bunun daha da hızlanacağını düşünüyorum. Aile sigortası, gençlerimize yönelik olarak verdiğimiz sözler, kadınlarımız için yapacaklarımız, köylü ve esnaf için sözlerimiz. Bunlar yoktu daha... Bu yüzden şimdi CHP’ye yöneliş daha da artıyor."

Listelerle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu "İtiraf ediyorum ki, bu listeleri yapmak bizim için de zor oldu. 4 bin başvurudan 550 isim seçeceksiniz. Ama şöyle düşündüm. Kurultayda bir söz verdim. Değişim dedim. Yeni CHP dedim. Bu değişimi gençler ve kadınlarla yapacağız dedim. Eğer bu listeleri böyle yapmasaydım. O zaman sormazlar mıydı; ey Kılıçdaroğlu nerede verdiğin söz?" ifadesini kullandı.



