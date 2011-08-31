-Kılıçdaroğlu Somali'ye gitti İSTANBUL (A.A) - 31.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, açlık ve kuraklığın etkili olduğu Somali'yi ziyaret edecek CHP heyeti, saat 02.00'de yola çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP yardımının ulaştırılması, dağıtımı ve Somalililerin sorunlarının yerinde incelenip değerlendirilmesi için özel uçakla saat 02.00'de Nairobi'ye hareket etti. Kılıçdaroğlu, buradan da beraberindeki CHP heyetiyle mültecilerin yaşadığı Kenya sınırındaki Dadaab kampına geçecek. CHP heyetinin ziyaretine ilişkin Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye, oradan da 1,5 saatlik yolculukla Somali Mülteci Kampına gideceklerini ve perşembe akşamı İstanbul'a döneceklerini söyledi. Tekin, ziyarette, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ve kendisiyle birlikte gazeteciler Metehan Demir, Muharrem Sarıkaya, Utku Çakıröz, Can Dündar, Saygı Öztürk ve Mustafa Ünal'ın yer alacağını kaydetti. Gürsel Tekin, küçük bir özel uçakla gittikleri için çok fazla kişiyi götüremediklerini söyledi. Oradaki Büyükelçilik ve Kızılay görevlilerinin kendilerine eşlik edeceğini aktaran Tekin, ''Yardım malzemelerimiz daha önceden oraya ulaştırıldı. Kızılay aracılığıyla oraya yollamış olduğumuz malzemeler ihtiyaca göre dağıtılacak. Bizler de ellerimizde sembolik olarak birkaç paket götüreceğiz'' dedi. ''Somali için kampanya düzenleme fikrinin parti olarak ilk önce CHP'den çıktığını'' söyleyen Tekin, ''Dışişleri Bakanlığına gidince göreceğiniz gibi bu ilk bizim projemizdi. İktidar partisi bunun bir benzerini yaptı'' diye konuştu. Tekin, gerek Somali, gerekse Afrika'daki bu yoksulluğun yıllardır devam ettiğini çok iyi bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: ''Maalesef baktığımızda silaha ve boş yere harcanan paranın yüzde 10'u ile dünyadaki açlık ve sefalet ortadan kalkacaktır. Sadece yardım ile ilgili değil, aynı zamanda Türkiye'nin yaptığı bu kampanyalar ile dünya kamuoyunun dikkatini de bu bölgeye çekmiş olacağız. Bu bir insani amaçtır, davranıştır. Umut ediyorum ki Türkiye'nin bu davranışını bütün dünya takip eder. İnsanlık dramının yaşandığı yerde pazarlık yapılmaz.'' Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Nairobi'ye hareketlerinden önce basın mensuplarına poz verdi.