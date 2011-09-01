Kılıçdaroğlu: Somali'de Batı'nın sömürgeci yönünü gördük

T24 - Kenya’nın Somali sınırındaki dünyanın en büyük mülteci kampı Dadaab’ı gezen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Burada bir kere daha Batı’nın sömürgeci zihniyetinin kirli yüzünü gördük. Yıllarca buraları sömürdüler şimdi de bir köşeye attılar. Türkiye adına buralarda olmamız önemli” dedi. Kılıçdaroğlu, sadece yardımın yetmeyeceğini, Türkiye’deki her üniversitenin 2 Somalili çocuğu okutması gerektiğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın 2’nci gününü geçirdiği Somalililer için, “Sadece yardım yeterli değil” diyerek eğitimde pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi. Türkiye’de her üniversitenin 2 Somalili öğrenciyi okutmasını öneren Kılıçdaroğlu, bunu Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan ile görüşeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Kenya’nın başkenti Nairobi’den özel uçakla geldiği Somali sınırına 100 metre uzaklıktaki Dadaab Kampı’nın bulunduğu kentin valisiyle görüştü.

Vali: Unutmayız



Kılıçdaroğlu ardından 2 kampı gezip BM Mülteciler Komiserliği’nden detaylı brifing aldı. Vali, Türkiye’den başbakan ve anamuhalefet liderinin gelip sorunlarıyla ilgilenmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu desteği unutmayacaklarını söyledi. BM yetkilileri de Kenya’nın yeni mülteci kampları oluşturulmasına karşı çıkması nedeniyle bugüne kadar gelen mültecileri mevcut kampların çevresine yerleştirmek zorunda kalmalarından yakındılar. Sorunların ağırlaşması üzerine Kenya hükümetinin son günlerde yeni kampların kurulmasına izin verdiğini de belirten BM yetkilileri, önceden haber vermeksizin kamplara gelen yardım kuruluşlarının yolaçtığı sıkıntıları aktardılar. BM yetkilileri, özellikle ayni yardımların koordinasyonunda sorun yaşandığına dikkat çektiler.

Türkiye önemli



Kamp izlenimlerini paylaşırken, gördükleri karşısında çok etkilendiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Dünyanın bir kısmı obezite ile mücadele ederken bir bölümü açlıkla boğuşuyor. Dünyanın dikkatini buraya çekebilirsek ne mutlu bize” dedi. “Burada bir kere daha batının sömürgeci zihniyetinin kirli yüzünü gördük. Yıllarca buraları sömürdüler şimdi de bir köşeye attılar. Türkiye adına buralarda olmamız önemli” diyen Kılıçdaroğlu, Hürriyet gezi izlenimlerini sorunca şöyle dedi:

Somalilileri okutalım



“Bu gezide bir defa daha sadece yardımın yeterli olmadığını gördüm. Buranın eğitim ve öğretimle iş üreten yerler haline getirilerek geleceğin inşa edilmesi lazım. Vakıf ve özel üniversiteler de dahil, her üniversite iki Somalili öğrenciye eğitim imkanı tanırsa bu ülke 15 yıl gibi bir süre içinde yetişmiş insan gücüne kavuşur. Dönünce YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı’na Somali’den öğrenci getirip eğitelim talebinde bulunacağım. Böylece güven köprüsü kurulur.” Kılıçdaroğlu, bu önerisini gelişmelere göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile paylaşabileceğini de söyledi.

En güvenli adres Kızılay



Kılıçdaroğlu, büyük sefaletin yaşandığı 2 kampı gezerek beraberinde getirdiği ve Kızılay ile birlikte hazırlanan yardım malzemesini dağıttı. Kılıçdaroğlu, küçük bir çocuğu kucağına almak istedi, ancak çocuk ağlayınca geri bıraktı, daha sonra çocuklara şeker dağıttı. Yardımlar nedeniyle Kızılay’a teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Eğer Türkiye’de yurttaşlarımız yardım yapmak istiyorlarsa en güvenli adresin Kızılay olduğunu burada gördük” dedi.

Nairobi’de A protokol





Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Gürsel Tekin ve az sayıda gazeteciyle birlikte dün sabah özel uçak ile Kenya’nın başkenti Nairobi’ye geldi. Havaalanında Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Tuncer Kayalar’ın karşıladığı Kılıçdaroğlu’na, büyükelçilik personelinin tam kadro hazır bulunduğu “A protokol” uygulandı. Kılıçdaroğlu buradan da bir başka özel uçak ile Kenya’nın Somali sınırının 100 metre yakınında yer alan ve 475 bin Somalili’nin barındığı dünyanın en büyük mülteci kampı Dadaab’a geçti. Gezi boyunca uçakta hijyen kurallarına dikkat edildi. Heyet üyelerine dezenfektan sıvı verildi, Türkiye’den getirilen yiyecekler yenildi.





