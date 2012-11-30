Kılıçdaroğlu bu akşam Skytürk360'ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Skytürk360'ta yayınlanan Murat Sabuncu ve Doğan Akın'ın sunduğu "Gündem ve Ekonomi" programına konuk oluyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık ve gündeme ilişkin görüşlerini Skyturk360'ta "Gündem ve Ekonomi" programında açıklıyor...

Türkiye, BDP Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını tartışıyor...

Başbakan Erdoğan "Teröre kucak açanlara karşı yapmamız gerekenler var" derken, Cumhurbaşkanı Gül, "Geçmiş hataları tekrarlamayalım" diyor...

Peki dokunulmazlık konusunda Ana Muhalefet Partisi CHP ne düşünüyor?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlık ve gündeme ilişkin görüşlerini Skyturk360'ta "Gündem ve Ekonomi" programında açıklıyor...

Deneyimli gazeteciler Murat Sabuncu ve Doğan Akın soruyor, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanıtlıyor...

"Gündem ve Ekonomi" bugün 19:00'da Skyturk360'ta.