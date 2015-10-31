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Kılıçdaroğlu: Size bir sırrımı açıklıyorum

"İleri demokrasi dediler televizyon ekranlarını karartıyorlar"

31 Ekim 2015 16:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İpek-Koza Grup bünyesinde bulunan basın kuruluşlarına kayyum atanmasına ile ilgili olarak “İleri demokrasi dediler televizyon ekranlarını karartıyorlar” dedi.

Partisinin İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleştirdiği mitingde konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Er evde tencere kaynayacak

 

Her evde tencere kaynayacak hiçbir evde hiçbir çocuk karnı aç yatağa girmeyecek. CHP'ye neden oy verelim diyenlere şunu söyleyin. 13 yıldır iktidardalar biz işsizliği şöyle çözeceğiz diyebiliyorlar mı?

 

13 yılda eğitim politikası 12 kez değişti

 

13 yıl önce biz böyle miydik? İleri demokrasi dediler televizyon ekranlarını karartıyorlar. Halkın haber alma haklarını kısıtlıyorlar. Bizim yaşadığımız olayları bizim taşıdığımız kaygıları bütün dünya biliyor ve aynı kaygıları yaşıyorlar. Bize Türkiye nereye gidiyor diye soruyorlar. Sandığa gideceğiz ve bir karabasandan Türkiye'yi kurtaracağız.

 

Size bir sırrımı açıklıyorum

 

Şimdi size sırrımı açıklıyorum ama bu sırrımı kimseye söylemeyin olur mu? Biliyorsunuz Başbakanlık koltuğunda oturan bir başbakan var. Davutoğlu saray için çalışır Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Sizin için çalışacağım, çocuklarımız için geleceğimiz için çalışacağım. alın teri dökeceğim, Dökeceğim her alın teri size helal olsun diyeceğim.

 

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