Kılıçdaroğlu: Sistemi değiştirtmeyeceğiz, çünkü Mustafa Kemal'in askerleriyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistem hakkındaki tartışmalar için "sistemi değiştirtmeyeceğiz çünkü Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

CHP lideri KIlıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması özetle şöyle:

-Bizim beldiye başkanlarımız ayrım yapmıyorlarsa İBB'nin de belediyeler arasında ayrım yapmaması lazım. Çünkü hizmet vatandaşa veriliyor. Vatandaşı ayrırmak doğru değil.

-Bütün belediye başkanlarıma tek talimat var: Hiç bir vatandaşı ayırmayacksınız.

-Ataşehir'e CHP'nin eli değdi. Hizmet geldi, adalet geldi. İBB'ye çağrı yapıyoruz. Verin yetkyi şu ana yolu yapalım.

-Bir taraftan terör. Bir taraftan baskı. Bir taraftan şehitler. Bir taraftan Başbakan'ın bütün yetkilerini kullanan yetkisiz yetkili. Ülke nasıl yönetiliyor kim yönetiyor belli değil.

-Bu karamsar atmosfer ekonomiyi vurdu. Buradan nası şçıkacağız? Bunu oy kullanmaya giden, gelceği düşünen her vatandaşımın düşünmesi lazım. Neden bu ülke bu halde? Hergün şehitler geliyor. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Suriye'yi, Mısır'ı bıraktık AB ile kavga ediyoruz?

-Acı ve gözyaşını yaşıyoruz. Hepimizin birlikte oturup düşünmesi lazım. Bu ülkeyi huzura, aydınlığa hangi parti çıkarır? Dış politikada ilişkileri hangi parti düzeltir? Hayatında hiç CHP'ye oy vermemiş birisine sorun CHP der.

-Cumhuriyeti kuranlar, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak istediler. Demokrasimiz giderke bozuluyor, SOS veriyor. 142 gazetecinin hapiste olduğu ülkede demokrasi var diye anlatamazsınız? 1 milyon mağdur yaratırsanız huzuru sağlayamazsınız.

-Geldiğimiz noktada hepimizin sorumluğu var. "Kılıçdaroğlu gel bizi kurtar"... Yok arkadaş. Hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Ortak amacımız olmalı. Aynı amacı dava haline getirmeliyiz.

-Senin benim çocuğum işsiz. Ankara'daki beylerin çocukları işsiz mi? Anneler gözyaşı dökerken Ankara'daki beylerin çocukları o dağlara gidiyor mu?

-Sistemi değiştirtmeyeceğiz, çünkü Mustafa Kemal'in askerleriyiz.