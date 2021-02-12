Kılıçdaroğlu: Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım'la Covid-19 aşımızı yaptırdık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Koronavirüs aşısı olduklarını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı'ndan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız." paylaşımını yaptı.