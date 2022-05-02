Kılıçdaroğlu: Sınırlar yol geçen hanı, listeler gönderiyorlar bunları vatandaşlığa alın diye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükûmete sığınmacılarla ilgili olarak, "Listeler gönderiyorlar bunları vatandaşlığa alın diye. Ben çok basit bir soru soruyorum. Kaç kişi aldınız, neden bunları vatandaşlığa alıyorsunuz?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

-Mülteciler için “Ya cevap ver ya hesap ver” diye afiş astınız. Erdoğan “mülteciler gitmeyecek” demişken, bir hafta içinde fikir değiştirdi. Sizce neden?

Sınırlar yol geçen hanı. Sadece Suriyeliler için söylemiyorum. Uyuşturucu baronu varsa insan kaçakçılığı baronu da var, yani parayla giriyorlar Türkiye'ye. Parayı, rüşveti veriyorsunuz, insanları Van'a getiriyorsunuz, Van'da otobüslere bindiriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Hani “sınır namustur” falan yazıyor, onların hepsi hikaye. Uyuşturucu baronları, insan kaçakçılığı baronları, siyasi otoriteden güç almadan ve siyasi otoritenin koruması olmadan bunları yapamazlar, onun için “hesap ver” diyoruz. Listeler gönderiyorlar bunları vatandaşlığa alın diye. Ben çok basit bir soru soruyorum. Kaç kişi aldınız, neden bunları vatandaşlığa alıyorsunuz? Bu soruya cevap vermek istemiyorlar. Biz daha önce bütün illerde “sınır, hudut namustur” diye pankart açtık. Bütün sınırlarda var bu zaten. Türkiye Cumhuriyeti devleti koymuş oraya.

-Şunu merak ediyorum, “neye hazırlanıyorsun” sorusunu neden sordunuz?

Göçmenleri sığınmacıları vatandaş yapıp acaba biz buradan oy devşirebilir miyiz? İçeride vatandaş oyu bize vermeyecek, acaba dışarıdan ithal ettiğimiz vatandaşlar bize oy verebilir mi, bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyorlar.

■ Son olarak “kavga edeceğiz” dediniz. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla, beş paraya vatandaşlık verenlerle… Seçimi kazanacaksanız neden kavga edeceksiniz?

Toplumun dikkatini çekmek istedim, kazanacağız. Seçimi kazandıktan sonra adalet için de kavga yapacağız. Devleti kinle, öfkeyle yönetmeyeceğiz. Tam tersine devleti adaletle yöneteceğiz.

■ Seçim Yasası'nda yapılan değişikliğin 4 maddesini CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Yeni Seçim Yasası 6'lı masanın hep birlikte seçime gitmesini de engelleyecek, nitekim Deva Partisi seçime ayrı gireceğini söyledi. Bunlar sonucu etkiler mi?

Hayır, geçen seçimlerde de partiler ayrı ayrı girdiler, biz de ayrı girdik. Bizim havuz medyası olarak tanımladığımız medya “6'lı masa dağıldı, dağılacak” algısı yaratmaya çalışıyor, oysa hiçbir sorun yok. 6'lı masa olarak biz sadece seçimi düşünmüyoruz; siyasi ahlak kanununu, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını, seçim güvenliğini düşünüyoruz, tedbirler alıyoruz, çalışma grupları oluşturduk. İktidar olduğumuz gün hangi kararları derhal alacağımızı biliyoruz."

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