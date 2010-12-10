-KILIÇDAROĞLU: SICAK PARAYI SANAYİCİYE TESLİM EDECEĞİZ ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AKP ekonomiyi sıcak paraya teslim etti, biz sanayiciye teslim edeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, TÜSİAD'ın Ankara Sheraton Oteli'nde düzenlenen Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısının kokteyline katıldı. Aralarında genel başkan yardımcıları, MYK üyeleri ve milletvekillerinin bulunduğu kalabalık heyetle kokteyle gelen Kılıçdaroğlu, katılımcılarla sohbet etti. Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Gül Baysal'ın masasına giden Kılıçdaroğlu, Baysal ve arkadaşlarıyla da bir süre konuştu. Sohbet esnasında Baysal, kadınlara seçimlerde özel bir kota ayrılmasını istemediklerini belirterek, ''Yeterince başarılı kadın var. Önemli olan onları bir yere getirmek'' dedi. Kılıçdaroğlu ise ''Bize güvenin'' şeklinde karşılık verdi. Baysal da ''Doğurduğumuza pişman etmeyin'' diye konuştu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi ile ve daha sonra TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner ile sohbet etti. Boyner, sohbet sırasında Kılıçdaroğlu'na katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Boyner, hem Anayasa değişikliği hem de ekonomi programları konusunda tüm siyasi partilerle çalışma toplantıları yapmak istediklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine CHP olarak kendilerine düşeni yapacaklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşlarının sesinin daha fazla çıkması gerektiğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, ''AKP ekonomiyi sıcak paraya teslim etti, biz sanayiciye teslim edeceğiz'' diye konuştu. Yapılacak genel seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşündüğünü belirten Ümit Boyner, ''Mecliste yeni bir anayasa yapılacak, öyle gözüküyor. Türkiye belli bir büyüme eşiğine geldi. Kendisini daha da yukarı taşıması gerekiyor. O açıdan özel sektör olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız'' dedi. Boyner, tüm siyasi partileri çok değerli bulduklarını ve mümkün olduğu kadar yakın çalışma içerisinde olmak istediklerini dile getirerek, ''Çünkü hepimiz Türkiye'nin iyiliği için çalışıyoruz'' diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öğrenci olaylarıyla ilgili CHP'yi eleştiren açıklamaları oldu. Ne düşünüyorsunuz'' sorusuna, ''Herkesin eleştirmeye hakkı var'' yanıtını verdi. DSP Genel Başkanı Masum Türker de DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi ile birlikte kokteyle katıldı. Türker, TÜSİAD yöneticileri ve iş adamlarıyla da sohbet etti.