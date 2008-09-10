Kılıçdaroğlu: Sessiz kalan suç ortağıdır

AKP kapatılabilir

İddianamede paranın teslim yeri başbakan



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri Derneği davasında yargılananların, yolsuzluk olayının küçük taşeronları olduğunu, asıl suçluların Türkiye'de bulunduğunu iddia ederek, "Hükümet niçin üç maymunları oynuyor? Sessizliğini korursa, o zaman bu suçunortağı demektir" dedi.Almanya'da Deniz Feneri Derneğinin duruşmasını izleyen Kılıçdaroğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, duruşmada, hukukun çalıştığı, ciddi bir devletin görüldüğünü söyledi.Davada yargılananların, paraları bankalardan alıp Türkiye'ye getiren kuryelerin ve dini duyguları istismar edilerek para toplananların, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, kamu görevlisinin duruşmayı izlememesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, büyükelçiliğin, Frankfurt'taki konsolosluğun, duruşmayı mutlaka izlemesi gerektiğini savundu."Orada yargılananlar sadece bu yolsuzluk olayının küçük taşeronları" diyen Kılıçdaroğlu, asıl suçluların Türkiye'de olduğunu ileri sürdü.Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bunun dosyasının açılması ve bu kişilerin Türkiye'de yargılanması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:"Eğer AK Parti 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, yasaların, hukukun egemenliği vardır' diyorsa, Almanya'daki davanın, Türkiye ayağını mutlaka sorgulamak, soruşturmak, ilgili bilgileri Alman makamlarından almak zorundadır. Ama maalesef bu olay ortaya çıktıktan sonra Sayın Başbakan, olayı bir medya ile hükümet arasındaki çatışma süreci içine sokarak, kamuoyundan gizlemeye çalıştı.Olay, yurt dışında alın teri sömürülen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının birikimlerinin, siyasal ve ticari amaçlı kullanılmasıdır. Yasa dışı bir işlem vardır, nakit paralar bavullarla gelmiştir.Eğer Türkiye'de bu olay sorgulanmaz, yargıya intikal ettirilmezse, Türkiye Cumhuriyeti Almanya'da, 'kara para aklayan bir iktidar vardır' kuşkusunu pekiştirecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)'ın yayınladığı genelgelere göre, belli miktardaki paraların mutlaka bankacılık sistemi içinde hareket etmesi gerekiyor. Bunlar çantalarla taşınamaz, taşınırsa ne Gelir İdaresi ne MASAK kabul ediyor. Almanya'da bu olayın bütün ayrıntıları iddianamede, belgelerde yer alırken, hükümet acaba niçin üç maymunları oynuyor; görmüyor, duymuyor, konuşmuyor? Hükümet sessizliğini korursa, o zaman bu suçun ortağı demektir."Kılıçdaroğlu, "hakimin odasından kovuldukları" haberlerinin anımsatılması üzerine, "Yalan haber gördüm ama kuyruklusuna ilk kez tanık oldum" diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, sadece duruşmayı izlemeye gittiklerini ifade ederek, "Böyle bir talepte bulunmak, aklını peynir ekmekle yemek gibi bir şey" dedi.CHP'li Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, kendisini diktatör gibi ve yasaların üzerinde gördüğünü savundu.