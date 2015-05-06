Kılıçdaroğlu: Sen parayı kaçak sarayın için kullanıyorsun, ben emekli için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere vereceği iki maaş ikramiye ve asgari ücret vaadiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine, "Sen parayı, yandaşın, hortumcun, kaçak sarayın için kullanıyorsun. Ben parayı emekli için, bu ülkenin insanı için harcayacağız" diyerek yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenlediği Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Emeklilere 2 maaş ikramiye v ereceğiz, asgari ücreti 1500 lira yapacağız diyoruz. Bana “parayı nereden bulacaksın” diyorlar. Bu sorunun sorulması bile başlı başına ayıp. Adam geçinemiyor zaten. Hiçbirisinin gemisi, kaçak sarayı yok. Sen parayı, yandaşın, hortumcun, kaçak sarayın için kullanıyorsun. Ben parayı emekli için, bu ülkenin insanı için harcayacağız.

Esnafımız 2 ay prim borcunu yatırmadığı zaman hastanede bir dakika senin prim borcun avr deniyor. Bu insanlıkla bağdaşır mı? Bundan da kurtaracağım esnafı. Bu ülkede refahı tabana yayacağız.

Çiftçiye mazotu 1,5 lira yapacağız. Diyorlar ki “o zaman herkes ‘ben çiftçiyim’ der mazot alır” Çiftçi kayıt sistemi var. Hangi çiftçinin kaç dönüp ekip biçeceğini biliyoruz. Kuruşuna kadar hesapladık.

Devlette taşeron işçiliği kaldıracağız. Aradan köle tüccarını yani taşeronu kaldıracağım. Devlet doğrudan işçiye verecek. Doğru mu doğru. İnsani mi sonuna kadar insani. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Biz CHP’yiz biz kimsenin ekmeğiyle uğraşmayız. Ülkemizi de insanımızı da seviyoruz."

'Kredi faizlerinin yüzde 80’iin sileceğiz'

"17 milyon yoksul… Aylık geliri 200 liranın altında olan demek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. 4 yıl içinde Türkiye’de hiçbir aile çıkıp “ben yoksulum” demeyecektir. Aile sigortasını getireceğiz. 720 liranın altında hiçbir ailenin geliri olmayacaktır. 500 lira mı geliri var. 220 lirasını devlet verecek. Evde kadının banka hesabına yatacak bu para… Onurlu bir insan olarak gidip parasını çekecek.

5 milyon vatandaş borç batağında. Kredi kartı borcu, kredi borcu vatandaşı perişan etmiş vaziyette. Kredi faizlerinin yüzde 80’iin sileceğiz. Bunu devlete yükü yok. Bankaların alacağı 19 milyar lira. Varlık yönetim şirketlerine bunu 2 milyar liraya satıyorlar. Biz buna dur yiyeceğiz.

Devlete sat, sil bunu diyeceğiz. Bizim projemiz herkesin sorunlarına çözüm üreten bir projedir."