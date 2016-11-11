Kılıçdaroğlu: Şehitler için ‘kelle’ diyen siz değil misiniz; PKK ile ortak noktanız bize saldırmanız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu “ŞİD militanlarını Türkiye’de tedavi ettirdiniz. IŞİD'e Türkiye’den katılımlara göz yumdunuz. IŞİD’i bu milletin başına siz bela ettiniz” dedi. Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında şehitlere ‘kelle’ dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Sizin de PKK'nın da ortak noktası bize saldırmanız” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

IŞİD militanlarını Türkiye’de tedavi ettirdiniz. IŞİD'e Türkiye’den katılımlara göz yumdunuz. IŞİD’i bu milletin başına siz bela ettiniz!

FETÖ’yü besleyip, büyüttünüz. FETÖ’ye ne istediyse verdiniz, devleti teslim ettiniz. FETÖ’yü bu milletin başına siz bela ettiniz!

Habur'da PKK'nın ayağına hakimleri siz götürdünüz. PKK şehirleri bombayla doldururken Valilere "operasyon yapmayın" talimatını siz verdiniz!

”PKK terör örgütü değildir” diyen, şehitlerimiz için “Kelle” diyen siz değil misiniz? Sizin de PKK'nın da ortak noktası bize saldırmanız.

Başbakan’a soruyorum; “Türkiye’nin bölünme riski var” diyorsunuz. Bu ülkeyi 14 yıldır kim yönetiyor? Türkiye’yi bu noktaya kim getirdi?