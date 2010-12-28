T24 LogoT24 Logo
Politika

KILIÇDAROĞLU SEĞMENLERİ İZLEDİ ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 01:39

-KILIÇDAROĞLU SEĞMENLERİ İZLEDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen seğmen ekibinin gösterisini izledi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'ndaki etkinlik, Ankara Kulübü Derneği ve Ankaralılar Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Fakültenin girişinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, gösteriyi Taluğ ile izledi. Etkinlikte, ODTÜ Türk Halk Müziği topluluğu ile TRT Ankara Radyosu sanatçısı Emine Koç, Atatürk'ün sevdiği türkülerle bazı Ankara türkülerini seslendirdi. Seğmen ekibinin sunduğu gösterinin ardından 50 yıldır seğmenlik yapanlar ve Ankara tarihi için önemli ailelerin temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın ''önder, kahraman ailelerinden'' Börekçi Ailesi adına Müftü Rıfat Börekçi'nin torunu Selçuk Börekçi'ye plaket verdi.  Kılıçdaroğlu, minik seğmenlerle de fotoğraf çektirdi. Bu arada, etkinlik öncesinde konuşan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, 27 Aralık tarihinin Ankara için büyük önem taşıdığını belirtti. ''27 Aralık bizim rönesansımızdır'' diyen Özaslan, bu yıl 27 Aralık gününü buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi. Özaslan, ''1932'den bu yana, 78 yıldır yapılan kortej, bu sene iptal edildi. Yeni bir Valimiz var. Bunun art niyetli değil, yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz ve bu yanlıştan geri dönülmesi gerektiğine inanıyoruz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24