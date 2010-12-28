-KILIÇDAROĞLU SEĞMENLERİ İZLEDİ ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen seğmen ekibinin gösterisini izledi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'ndaki etkinlik, Ankara Kulübü Derneği ve Ankaralılar Vakfı tarafından gerçekleştirildi. Fakültenin girişinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, gösteriyi Taluğ ile izledi. Etkinlikte, ODTÜ Türk Halk Müziği topluluğu ile TRT Ankara Radyosu sanatçısı Emine Koç, Atatürk'ün sevdiği türkülerle bazı Ankara türkülerini seslendirdi. Seğmen ekibinin sunduğu gösterinin ardından 50 yıldır seğmenlik yapanlar ve Ankara tarihi için önemli ailelerin temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın ''önder, kahraman ailelerinden'' Börekçi Ailesi adına Müftü Rıfat Börekçi'nin torunu Selçuk Börekçi'ye plaket verdi. Kılıçdaroğlu, minik seğmenlerle de fotoğraf çektirdi. Bu arada, etkinlik öncesinde konuşan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, 27 Aralık tarihinin Ankara için büyük önem taşıdığını belirtti. ''27 Aralık bizim rönesansımızdır'' diyen Özaslan, bu yıl 27 Aralık gününü buruk bir şekilde kutladıklarını söyledi. Özaslan, ''1932'den bu yana, 78 yıldır yapılan kortej, bu sene iptal edildi. Yeni bir Valimiz var. Bunun art niyetli değil, yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz ve bu yanlıştan geri dönülmesi gerektiğine inanıyoruz'' diye konuştu.