Kılıçdaroğlu: Seçim sürecinde Erdoğan'ı hiç muhatap almayacağız

7 Haziran seçimiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu süreçte cumhurbaşkanlığını hiç ama hiç muhatap almayacağız. Bizim iktidar hedefimiz var. Dolayısıyla ben o defteri kapattım” dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan Pensilvanya polemiğinde Gül’ün doğru söylediğine inandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu konuda Davutoğlu’na güvenmiyorum. Zaten Davutoğlu’nu bir anlayabilsek pek çok sorun çözülecek. Davutoğlu henüz kendi kimliğini ortaya koymuş değil. Şu anda vesayet altında” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinde Kuran-ı Kerim’le miting yapmasının ahlaki olmadığını belirten Kılıçdaroğlu “dine kitaba saygısı” olanın dini siyasetin acımasız kurallarına alet etmemesi gerektiğini vurguladı.

Partisinin dünkü Tokat mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtladı:

Balyoz Davası

Samimi değiller. 17/25 Aralık’ta uğradıkları mağduriyeti Ergenekon mağduriyeti ile gidermek istiyorlar. Yani onlar Ergenekon’dan mağdur olduk. biz de 17/25 Aralık’tan mağdur oldunuz demek istiyorlar. İyi de 17/25 Aralık’taki bütün deliller gerçek, Balyoz ve Ergenekondakilerin hepsi sahte. Sahte ile gerçeği nasıl aynı kefeye koyabilirsiniz.

Paralel yapı

Paralel yapılanmaya kim güç verdi, kim destek verdi. Bu konuda sağlıklı bir özeleştiri yapılmadığı sürece sağlıklı bir çözüm de üretilemez.

Savcıların tutuklanması

Şu anda Türkiye’de hukuk yok. Bir egemenin talebi üzerine insanlar hapislere atılıyor. Verdiği karar yüzünden hapse atılan hakim olabilir mi? Şu anda HSYK de by-pass edilmiş durumda. TIR’larla ilgili ihbar geliyor, silah var diye. Hükümet “gıda yardımı” diyor. Fotoğraflar da çekiliyor, içinde silah var. Yapılması gereken, silahları kim gönderiyor ve kime gönderiyorsunuz.

Diyanet'in makam aracı

Bülent Arınç bile olağanüstü israftan yakınmak zorunda kaldı. İsraf devlete millete karşı hem inanç açısından hem de ahlak açısından doğru değildir. Şu bir tercihtir, devletin milletin parasını lüks, şatafat Kaçak Saray için harcayacaksınız ya da millet için harcayacaksınız. Paranın, yandaşların bireysel çıkarları için harcandığını hepimiz biliyoruz tanıklık ediyoruz. (Diyanet İşleri Başkanı’ının ibret sözü) Herhalde iktidara ibreti alem içindir.

Mitinglerde yuhalatma

Çatık kaşlıların gezdiği ülke istemiyorum. Ben şahsen meydanlarında kimsenin yuhalatılmasını doğru bulmuyorum.

'Muhatap almayacağız'

Bu süreçte cumhurbaşkanlığını hiç ama hiç muhatap almayacağız. Bizim iktidar hedefimiz var. Dolayısıyla ben o defteri kapattım.

Hedef % 35

Yeni bir anket yaptırmadık. Ama bizim hedefimiz yüzde 35. Selvi Hanım ayrı çalışıyor: Kendisi bir iki mitinge katıldı. İki koldan çalışıyoruz.

'Kilo verdim'

Evet biraz kilo verdim. Miting programı yoğun. Sabah iyi bir kahvaltı yapıyorum. Uçakta atıştırıyoruz. Akşam evde yemek yiyoruz, Ses için de bal, ıhlamur, zencefil çayı ve ballı süt içiyorum.

Koalisyon tartışmaları

Koalisyon bu aşamada tartışılmamalı. Biz iktidar olmak istiyoruz.

Kur’an’la propaganda

Dinimizi siyasete malzeme etmek gibi bir ucuzluğa kimse tevessül etmemeli. Allah’ın kelamı, son kitaptır. Bütün insanlığa gelmiştir. Onun siyasetin acımasız kuraları içinde malzeme yapılsak doğru değildir, ahlaki değildir. Zaten ahlaklı, inanca, dine, kitaba saygı duyan bunu yapmaz.

Gül-Davutoğlu polemiği

Arınç’ın söylediği Nasreddin Hoca öyküsü. Bence Sayın Abdullah Gül doğruyu söyleyen kişidir. Bu konuda Davutoğlu’na güvenmiyorum. Zaten Davutoğlu’nu bir anlayabilsek pek çok sorun çözülecek. Davutoğlu henüz kendi kimliğini ortaya koymuş değil. Şu anda vesayet altında.

Anneler günü

Özel bir planımız programımız yok. Eşim de ben de çalışacağız.