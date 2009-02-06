Kılıçdaroğlu seçilse de başkan olamayabilir!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçilirsem milletvekilliğinden istifamın Meclis'te kabul edilmesi gerekiyor. Kabul edilmezse başkanlık yapamam' dedi



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hdün gece abertürk'te yayınlanan Teke Tek'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.



Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini "Sayın Başbakan neden bu kadar sert yükleniyor onu anlamıyorum. Şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başkanlığını Erdoğan yapıyor. Bunu da benimle ilgili açıklamalarla ortaya koyuyor. O daha önce İstanbul'u yönetti, İstanbul'un sorunları çözülmedi. Türkiye'yi yönetti, Türkiye'nin sorunları çözülmedi. Ben onunla karşı karşıya gelmeye hazırım. 'Çamur vardı şimdi yok' diyor. Ben oraya gidiyorum. Sonra açıklama yapıyor, 'Orası inşaat şantiyesi diyor. Oysa oraya mucur döktüler sonra.." şeklinde değerlendirdi.



Çamur polemiği



Kararlılığını göstermek için "İstanbul'a geldiğim zaman çizmelerimi giyeceğim" dediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çizme giymek kararlılık göstergesidir. Sayın Başbakan onu yanlış anladı. 'İstanbul’da çamur yoktur' dedi. "



Daha önce İstanbul'da birçok kişinin belediyenin açtığı çukurlara düşerek yaşamını yitirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul'da çöp de var çukur da var. Bunlar ayıp değil ama önlemlerin alınmaması ayıp" dedi.



'Yiyor ama iş yapıyor'



İstanbul'un 100 binlik planının olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, göreve gelmesi durumunda bunu gerçekleştireceğini ve bu sayede rantların da önüne geçileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Yiyor ama iş yapıyor. Ben bu anlayışı yıkacağım. 5 liralık işi bir liraya yapacağım. İstanbulun bütçesi 10 milyar dolar. Bunlarla neler yapılmaz?" dedi.



Dünyada şehir planlamacılarının trafik için üzerinde anlaştığı tek çözümün metro olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "80 km metro yapacağız derken merkezi hükümetten kaynak almaksızın yapacağımızı söylüyoruz. 10 milyar dolarlık bütçeden metroya çok rahat para harcanır. Metro çalışmaları Sözen'le başladı. Projeler hazırç Mesele kaynak ayıracak mısınız, ayırmayacak mısınız." dedi.



Burslara devam edilsin



Belediye burslarının iptal edilmesiyle ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, "AKP kanun tasarısı getirdi. Bütün burslar Kredi Yurtlar Kurumu tarafından verilecek belediyeler hariç...şeklinde. Biz buna itiraz ettik. Gerekçeli karar yayınlanmadığı sürece sizin bursu iptal etmenize gerek yok. Sayın Topbaş Bir taraftan CHP'yi zor durumda bırakmak bir yandan da para belediyede kalsın diye böyle hareklet ediyor. Bir hukukçuya danışsın, bu burslara devam edebileceğini söyler. Sayın Topbaş bu bursları ödemeye devam etsin. "



Bursların bilinçli olarak kesildiğini öne süren Kılıçdaroğlu "Topbaş yasadışı bir işlem yapıyor. Bu bursları ödemesi lazım. Milli Eğitim Bakanı da açıklama yaptı. Öğrenci listelerini ve parayı Kredi Yurtlar Kurumuna gönderin onlar ödemeyi yapar diye. Topbaş bunu da yapmadı." şeklinde konuştu.



Kılıçdaroğlu, Topbaş'la ilgili iddialarını neden yargıya taşımadığı yönündeki soruya da "Ben yargının bağımsız olduğuna inanmıyorum. Böyle bir ortamda savcının harekete geçmesi gerekir. Silivri'deki arsa olayını açıkladım. Hiçbir Cumhuriyet Savcısının harekete geçtiğini duydunuz mu?" şeklinde yanıtladı.



Her aday kendini haklı görüyor



Kılıçdaroğlu Eyüp'de Atmaca'nın adaylıktan çekilmesini de şöyle değerlendirdi: "Bu tamamen adaylık süreciyle ilgili bir olay. Seçilemeyen arkadaşımız kendisine göre tepki veriyor. Bu süreyi çarşafla ilişkilendirmek doğru değildir. Eyüp'le ilgili bir sorun var. Diğer yerlerde de kırgınlıklar oldu. Bu seçimin doğasında olan bir şey. Her aday kendisini haklı görüyor. Bunu da doğal karşılamak gerekiyor. "



Kılıçdaroğlu Kuran kursu tartışmalarını da "Büyükşehir belediyelerinin bir görevi de kamu kuruluşlarına yardımcı olmaktır. Belediye olarak kuran kursuna da yardım edebilirsiniz." şeklinde değerlendirdi.



'Baykal önümü açtı'



Aday gösterilmesi ile ilgili eleştirileri Kılıçdaroğlu şöyle değerlendirdi: "Beni siyasete kazandıran Baykal'dır. Partininin yönetiminde görev aldım. Milletvekili seçildim. Grup Başkanvekili olmamı istedi. Daha önce plan bütçe komisyonunda çalışıyordum. Beni davet etti, grup başkanvekili olmam gerektiğini söyledi. Yani öneren de Baykal. Önümü kesmek değil, tam tersine önümü açtı. "



Soyadı değiştirildi



"Babam ben ortaokuldayken soyadımı değiştirmiş. Bunu gizlemeye de çalışmadım. Aynı isimden bir sürü kişi vardı. Babam da değiştirmeyi düşünmüş, değiştirmiş. Ailenin içinde de Karabulut olan yüzlerce kişi var. Soyadımdan memnunum eski soyadımızdan da şikayetim yok. "



'Babam olsa affetmem'



Başkan seçilmesi durumunda yolsuzluklar karşısında taviz vermeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Babam olsa affetmem. SSK genel Müdürlüğü yaptığım sırada da bir sürü ihale yaptım. Hiçbir telkin almadım. Hukuk var yasalar var. Kimin hakkı varsa o alır. Birisi izin verdiği anda o kişi o koltukta oturmayacak.



Bir insanın dürüstlüğü yoksulken anlaşılmaz. Ben devletin en büyük bütçelerinden birini yönetim. O dönemlerde de bana baskı geldi. Hiçbir baskıya boyun eğmedim.



Meclis onaylamazsa ne olacak?



"Seçilemezsem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e geri dönüyorum. Milletvekilliğimin düşmesi için seçilmem ve arkasından Meclis'in bunu kabul etmesi gerekiyor. Etik olarak kabul ediliyor. Geçmişte de örnekleri var.



Ya kabul edilmezse?



O zaman başka biri yönetecektir. CHP'den ikinci kişi yönetecektir. Sonuçta CHP birinci geldiğine göre Belediye Meclisi de ağırlıkta CHP'de olacaktır. Belediye Meclisi de başkasını seçecektir. İzmir'de Ahmet Piriştina vefat ettiğinde de yerine Kocaoğlu seçildi. "



