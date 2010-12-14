-KILIÇDAROĞLU: ''SAYIN BAŞBAKAN OLTADA'' ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği iddialara ilişkin, ''Sayın Başbakan birileri tarafından oltaya yakalattırıldı. Sayın Başbakan oltadadır. Benim sorduğum sorulara hala yanıt bekliyorum. Başbakan, 'yolsuzlukların üzerine gidiyoruz' diyorsa bu dosyayı yeniden açar. Başbakan'ın görevi, dosyaları kapatmak değildir'' dedi. CHP'nin üye yazılımı için hazırlanan ''Bilgi hizmet aracı'', Genel Merkezde basına tanıtıldı. Kılıçdaroğlu, tanıtımda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Ergenekon Davası'' kapsamında tutuklu bulunan eski İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in duruşmadaki ifadesinde söz ettiği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Tüccar siyaset anlayışının bir örneği bu'' karşılığını verdi. Ses kaydının medyada yeteri kadar yankı bulmasını umduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, bunun çok önemli bir belge olduğunu, dolayısıyla kamuoyuna açıklanması gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu, dün TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirdiği Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakan Erdoğan'ın kendisine yönelik ''yine çaktın'' ifadesini kullandığının anımsatılması üzerine şunları kaydetti: ''Benim açtığım dosyayla Sayın Başbakan'ın söyledikleri arasında hiçbir ilgi yok. Ben, '17 kişilik bir rüşvet çetesinin yargıya çıkarılmamasını nasıl sağladınız', bunu anlattım, bunun soruşturulmasını istedim. O bana bir kişinin nasıl hapse girdiğini söylüyor. Ben zaten onun hapiste olduğunu biliyorum. O ayrı bir dava. O dava sonuçlandı. Ben sonuçlanmayan ve kapatılan bir davadan söz ediyorum. Valinin, Emniyet'in 'rüşvet, irtikap vardır' dediği bir dosyanın hangi gerekçeyle, niçin kapatıldığını söyledim ve ben bilirkişi atanmadan önce aklama raporunun hazırlandığını, aklama raporunu hazırlayan Vali Yardımcısının ismini o tarihte Kayseri Valisi olmayan bir kişinin nasıl kapatma dosyasını imzaladığını, aynı kişinin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olduktan sonra kendi aklama yazısını nasıl aklattığını söyledim. Sayın Başbakan bunlardan hiçbirisine yanıt vermedi.'' Kılıçdaroğlu, iddiasına ilişkin belgelerin tamamının bugün CHP'nin internet sitesinde yayımlanacağını da belirterek, ''Sayın Başbakan birileri tarafından oltaya yakalattırıldı. Sayın Başbakan oltadadır. Benim sorduğum sorulara hala yanıt bekliyorum. Başbakan, 'yolsuzlukların üzerine gidiyoruz' diyorsa bu dosyayı yeniden açar. Başbakan'ın görevi, dosyaları kapatmak değildir'' diye konuştu.