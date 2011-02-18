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Politika

KILIÇDAROĞLU: ''ŞAŞIRMAYIN BURASI TÜRKİYE'' ANKARA (A.A)

18 Şubat 2011 10:47

-KILIÇDAROĞLU: ''ŞAŞIRMAYIN BURASI TÜRKİYE'' ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Soner Yalçın'ın tutuklanması ile ilgili olarak, ''Sayın Soner Yalçın'ın tutuklanmasına niye şaşırıyorsunuz arkadaşlar, şaşırmayın, burası Türkiye. Davanın savcısı belli, yargıçları belli, hangi mahkemeye çıkarılacağı belli'' dedi. Kılıçdaroğlu, Düzce'ye hareketinden önce, Genel Merkez önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Gazeteci Soner Yalçın'ın tutuklanmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sayın Soner Yalçın'ın tutuklanmasına niye şaşırıyorsunuz arkadaşlar, şaşırmayın, burası Türkiye. Davanın savcısı belli, yargıçları belli, hangi mahkemeye çıkarılacağı belli. Bunu sağduyusu olan her yurttaş gayet iyi biliyor'' cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarının ödenmesi, muhalefet, torba yasanın çıkmasını yavaşlattığı için gecikti' dedi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soru üzerine de ''Biz onlara daha önce teklif ettik. Getirin, bir an önce çıkaralım diye. Ama aralara başka şeyler sıkıştırıp sonra muhalefeti suçlamak onların marifeti. Biz emekliye her zaman daha fazla para ödenmesini isteriz. Bir parmak bal veriyorlar diye bir de üstüne kakmasınlar emekliye '' diye konuştu.

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