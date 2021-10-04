Kılıçdaroğlu: Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor, giderayak milleti daha fazla yorma Erdoğan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin olarak, "Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor, giderayak milleti daha fazla yorma Erdoğan! Saray’a önerim, 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar, izahı yok, mizahı olsun bari" değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Markete pazara giden enflasyonun en az yüzde 40 olduğunu bilir. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Tam seçim öncesi bir iki çadır açılır, market açılır, algılara oynanır nasıl olsa. Giderayak milleti daha fazla yorma Erdoğan! Eylül ayı Fiyat Endeksini açıklamış. Güya enflasyon aylık yüzde 1.55 artmış ve 19.58 olarak gerçekleşmiş. Saray’a önerim, 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Enflasyon eylülde yıllık yüzde 19.58 oldu