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Politika

Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (3)

İYİ PARTİ'YE ZİYARET Eskişehir'de, Sanayi Odası ile Ticaret Odası'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu

27 Mayıs 2018 22:30

İYİ PARTİ\'YE ZİYARET
Eskişehir\'de, Sanayi Odası ile Ticaret Odası\'nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İl Başkanlığı\'na da ziyarette bulundu. 
Eskişehir Ticaret Odası çıkışında aynı binada bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir süre İl Başkanı Ramiz Tunca ve milletvekili 1\'inci sıra adayı Aslan Kabukçuoğlu ile sohbet etti. Tunca\'nın \"Amacımız iktidarı devirmek\" demesi üzerine Kılıçdaroğlu, \"Devirmek değil, Türkiye\'yi aydınlığa kavuşturmak. Hep birlikte, huzur içinde bir Türkiye\'de yaşamak\" diye konuştu.
Basın mensupları fotoğraf ve görüntü aldıktan sonra Kılıçdaroğlu ile Tunca ve Kabukçuoğlu, sohbetlerine bir süre daha devam etti.

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