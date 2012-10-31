Kılıçdaroğlu: Salıcı ne yaptı ki partide gündeme gelsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Salıcı'nın durumunun parti yönetiminde tartışılıp tartışılmayacağının sorulması üzerine, "Salıcı ne yaptı ki durumu parti yönetiminin gündemine gelsin" dedi.

Rize'de Karadeniz Kalkınma Kurultayı'na katıldıktan sonra Hopa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Darbeye karşı olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın sözlerini de değerlendirdi.

Gazetecilerin, Salıcı'nın durumunun parti yönetiminde tartışılıp tartışılmayacağını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Salıcı ne yaptı ki durumu parti yönetiminin gündemine gelsin?" dedi.

Kılıçdaroğlu, gündemdeki "çiftbaşlılık" tartışmalarına ilişkin de, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında ne tür diyaloglar geçtiğini bilmediklerini ve ana muhalefet partisi olarak bu polemiğin içine girmek istemediklerini ifade etti.