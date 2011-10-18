-Kılıçdaroğlu: ''Saldırılar yürekleri yaktı'' ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörün sivil, asker, polis, genç, ihtiyar demeden can aldığını belirterek, Bitlis ve Mardin'deki saldırıların yürekleri yaktığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki patlama ve Mardin'deki terör saldırısını kınadı. Şehit olan polis memurlarına ve hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bir insanlık suçu olan terör ile sivil, asker, polis, genç, ihtiyar demeden can alan terörist saldırılardan ikisi Bitlis'te ve Mardin'de yürekleri yaktı. Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 polisin şehit olduğu, 2 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği, toplam 7 eve ateşin düştüğü bir terörist saldırıyla daha karşı karşıya kaldık. Mardin-Ömerli karayolunun Hop Tepesi mevkisinde askeri zırhlı aracın geçişi sırasında teröristlerce daha önce yola döşenen patlayıcının, uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu da bir Mehmetçik yaralandı. Terörist saldırı sonucu acımızın daha fazla büyümemesi dileğiyle şehit polislerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza baş sağlığı, patlama sonucu yaralanan Mehmetçik ile polis ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyor, insanlık suçu terörü de, terörist saldırıyı da lanetliyorum.''