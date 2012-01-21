-Kılıçdaroğlu: Sağlıklı bir adalete ihtiyaç var İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sağlıklı bir adalete ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ''Çocuklarımızın geleceğinden emin değiliz. O zaman biz Kartallı Kazım ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin hakkını tam anlamıyla yerine getirmedik. Onun hakkını vermeye çalışıyoruz. Onların mücadelesi özgür ve bağımsız bir Türkiye idi'' dedi. Kartal'daki Kartallı Kazım Meydanı ve heykelinin açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, sosyal demokrat bir belediyenin yaptığı bir heykeli açmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, Kartallı Kazım'ın heykelinin Kartal meydanında yükseleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Kartallı Kazım'ı Nazım Hikmet'in kitaplarından okuduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Bu açılışa Kartallı Kazım'ın ailesi de katıldı. O kitaplarda okuduğum ve merak ettiğim insanın ailesiyle birlikte olmaktan da çok mutluyum. Milli mücadele sırasında kurşun atan kurşun yiyen gazilere de, şehitlere de hizmet veren herkese yürekten şükran duygularımızı gönderiyoruz. Kartallı Kazım ve arkadaşları bağımsız, özgür ve aydınlık bir Türkiye için mücadele ettiler. Bugün biz sağlıklı bir adalete ihtiyaç duyuyoruz. Çocuklarımızın geleceğinden emin değiliz. O zaman biz Kartallı Kazım ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin hakkını tam anlamıyla yerine getirmedik. Onun hakkını vermeye çalışıyoruz. Onların mücadelesi özgür ve bağımsız bir Türkiye idi.'' Açılış törenine katılan partili gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, ''Kartallı Kazım ve arkadaşlarının verdiği mücadelenin gerçekleşmesi için slogan atmak yetmez. Gençler, CHP'nin çatısı altına gelin. Buradan Türkiye'deki bütün gençlere sesleniyorum. Özgür ve bağımsız bir gelecek istiyorsanız sizler de çocuklarınıza güzel bir Türkiye bırakmak istiyorsanız, yeriniz CHP'nin çatısı altındadır. Gelin güzel Türkiye'ye hep birlikte yürüyelim'' diye konuştu.