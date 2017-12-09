İçişleri Bakanlığı'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden almasıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Rıza'nın altına yatanlar bizden hesap sormaya çalışıyor, bizim verilmeyecek bir hesabımız yok" dedi. İlgezdi'nin "Beraat kararı ya da takipsizlik verilen davalar dolayısıyla açığa alındığını" ifade eden Kılıçdaroğlu, vatandaşları seçilmiş belediye başkanlarına sahip çıkmaya çağırdı.

İstanbul'daki Ataşehir Belediyesi'nin önünde partililere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sizin önünüzde tarihi bir görev var. Seçimle iş başına getirdiğin, makam verdiğin başkana sahip çıkacaksın. Diktaya, baskıya rağmen sahip çıkacaksın. Zulme boyun eğmeyeceksin" diye konuştu.

Soylu'ya: Seni asmayacağım; rezil edeceğim, rezil

"Man Adası'ndaki paraları ispat edemezsen boğazına ne takacağız göreceksin" açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Beni asacak mısın, diyor. Seni asmayacağım; rezil edeceğim, rezil. Daha dur bakalım, bu başlangıç, senin de kirli çamaşırlarını çıkaracağım. Bana hesap mı sormak istiyorsun, sormazsan namertsin" ifadelerini kullandı.

Belediye önündeki konuşmasından önce avukat İnan Bektaş'la birlikte gazetecilere yaptığı açıklamada da Kılıçdarğolu, "Verilemeyecek hesabımız yok, yapılmak istenen haysiyet cellatlığıdır" dedi. Yapılan açıklamanın "savunma olmadığının" altını çizen CHP Genel Başkanı, "Koltuklarında ahkam keseceklerine, hukuku iğfal edeceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar?" diye ekledi.

Kılıçdaroğlu, avukat Bektaş'la birlikte yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Belediye başkanımız haberler üzerine ve byenim isteğimle kendisini savcılığa ihbar etmiştir. O soruşturmaların tamamı yapılmıştır, tamamından aklanmıştı. Bu, haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar, yılmayacağız.

"Hukuku iğfal edeceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar?"

-Kılıçdaroğlu sonuna kadar konuşacak. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım. Koltuklarında ahkam keseceklerine, hukuku iğfal edeceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar?

-Belge gösterdik, hesabını verselerdi. Bizim belediye başkanlarımız Man adalarında şirket mi kurdu? Bütün banka hesapları denetlendi, alışverişleri, kredi kartları denetlendi. Denetimden korkmayız. Bunun hesabını soracağız."

-Bizim mücadelemiz hak , hukuk, adalet mücadeledir. Adaletin olmadğı yerde devlet, barış, medya özgürlüğü olmaz. Özgürce seimler olmaz. Belediye başkanları özgürce görev yapamaz, baskı ve zulüm olur. Zülme karşı direnmek de en çok bize yakışır, çünkü biz Kuvayi Milliyeciyiz, biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

"Önünüzde tarihi bir görev var; seçimle iş başına getirdiğiniz başkana sahip çıkacaksınız"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarına Ataşehir Belediyesi'nin önünde de devam etti. CHP Genel Başkanı, parti otobüsünün üzerinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

-Geldiğimiz nokta yeni bir süreci önümüze koyuyor. Demokrasi, hak, hukuk için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz halkın ve hakkın mücadelesidir. Bu ülkede demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz.

-80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Sizin önünüzde tarihi bir görev var. Seçimle iş başına getirdiğin, makam verdiğin başkana sahip çıkacaksın. Diktaya, baskıya rağmen sahip çıkacaksın. Zulme boyun eğmeyeceksin.

-Beraat eden ya da takipsizlik verilen davalar dolayısıyla açığa alıyorlar. Bize gözdağı veriyorlar. Biz sizin bildiğiniz, masa başında kurulan bir parti değiliz. Hakkı ve hukuku savunan bir partiyiz. Türkiye'nin birleştirici gücüyüz. Biz Kuvayi Milliye ruhunu dokularında taşıyan bir partiyiz. Sizin gibi masa başında kurulan bir parti değiliz Bütün gücünüzle üstümüze gelseniz, bir tırnağımızı bile sökemezsiniz.

"Biz hesap soran değil, hesap veren bir gelenekten geliyoruz"

-Sanıyorlar ki geri adım atacağız. Bizim belediye başkanlarımız Man adalarında şirket mi kurdu. Seçilen tüm belediye başkanlarına şunu söyledim. Bir, parti ayrımını bitireceksiniz. Hangi partiden olursa olsun vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz. Bizim genlerimizde herkese eşit hizmet götürmek vardır. İkincisi de dedim ki, her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Biz hesap soran değil, hesap veren bir gelenekten geliyoruz.

"Yav senin feriştahın gelse bizi korkutamaz"

-Sanıyorlar ki geri adım atacağızi, korkacağız, çekileceğiz. Yav senin feriştahın gelse bizi korkutamaz.

-Sen Man adalarında şirket kuracaksın, malı götüreceksin. Kılıçdaroğlu konuşmasın diyeceksin, Kılıçdaroğlu konuşacak. Yetimin hakkını savunacak. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Beraat etmiş davayı yeniden açın. İstediğiniz kadar dava açın, adalet bizim vicdanımızdadır. Ben bu toplumun vicdanını ayağa kaldıracağım, birlikte kaldıracağız. Bu işin sağı solu yoktur.

-Bütün Atatürkçü, Ülkücü, muhafazakar, sosyal demokrat, milliyetçi kardeşlerime; benimle aynı bayrağın altında aynı havayı teneffüs eden namuslu kardeşlerime sesleniyorum: Bizim mücadelemiz, hak, hukuk, adalet mücadelesidir. Türkiye mücadelesidir. Bayrak mücadelesidir. Bir arada huzur içinde yaşama mücadelesidir.

"Rıza'nın altına yatanlar bizden hesap sormaya çalışıyor"

-Daha düne kadar Reza'nın önüne yatanlara niye bir şey yapmadınız? Hükümete sormak istiyorum. Sizde vicdan yok mu, ahlak yok mu? Dava ABD'de görüşülüyor, benim vicdanım sızlıyor. Neden bu davada Türkiye'de görülmüyor? Rıza'nın altına yatanlar bizden hesap sormaya çalışıyor. Bizim verilmeyecek bir hesabımız yok.

-Benim çocuklarımın da malvarlığıyla ilgili bir sürü şey söylediler. Bir şey söyledim, alındılar. Havuz medyasının sahiplerine, yöneticilerine dedim ki: Rıza'yı çıkardınız televizyona, Türk bayrağını arkasına koydunuz. Bunun adı ihanettir, bu ihanet yaftasını sizin boynunuza asacağım. Yolsuzun, şarlatanın arkasına bayrağı koyacaksın, ben itiraz edince de bana diyeceksin ki "Beni asacak mısın", asmayacağım, rezil edeceğim rezil. Daha dur bakalım, bu başlangıç, senin de kirli çamaşırlarını çıkaracağım. Bana hesap mı sormak istiyorsun, sormazsan namertsin.

-Öyle bizden rahat rahat kurtulamazlar. Ben onlar gibi kaçmadım. Soyum, sopum, neyim varsa hepsini sorgulayın, elimi ilk önce ben kaldıracağım dedim.

-Diyecek ki torunu, "Rıza diye bir adam vardı, hırsızdı, yolsuzdu; bunun dosyasını kim kapattı?" Diyecek ki, "Ben kapattım". E neden kapattın, evine mi kondu bir ayakkabı kutusu?

"20 Temmuz'da OHAL'le bir darbe yaptılar, şimdi yerelde darbe yapmak istiyorlar"

-Bütün belediye başkanlarına sahip çıkınız, belediyelere gidiniz. Senin oy verip seçtiğin lkişi, gayrımeşru yollarla görevden alınırsa bu kişi vatandaşın onuru ve şerefidir.

-20 Temmuz'da OHAL'le bir darbe yaptılar, şimdi yerelde darbe yapmak istiyorlar. Halkın iradesini yok etmek istiyorlar. Biz size bunu yedirmeyiz, sana parça parça yediririz bunları. Sizden görev bekliyorum, hepimiz belediye başkanlarına sahip çıkacağız, hangi partiden olursa olsun.

-Bizim başkanlarımız ağlayarak istifa etmeyecekler, koltuklarını terk etmeyecekler. Hesabını verecekler.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Anayasa'nın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini açıklamıştı.