Kılıçdaroğlu: Tutanaktaki küfürleri hanımefendinin karşısında oku bakalım

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının gündem maddesi Reyhanlı'da yapılan saldırıydı. Saldırıyla ilgili olarak AKP Hükümeti'ni ve Başbakan Erdoğan'ı suçladı. Kılıçdaroğlu, "Ben şimdi merak ediyorum, MİT kime bağlı? Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum, adamsan cevap verirsin. MİT, nisan ayından beri, bomba yüklü araçı takip ediyor mu etmiyor mu? MİT, yetkilileri en son ne zaman uyardı? Ben sana o 52 kişinin katili sensin dediğim zaman, bil ki, benim de bildiğim bir şeyler var." şeklinde konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Dün Burdur'da esnaf ve sanayicilerle birlikte olduk. Emin olun her tarafta şikayet var. Onlara şunu söyledim: 'Burdur'un belediyeden kaynaklanan sorunlarının çözülmesini istiyorsanız, CHP'ye oy verirsiniz, görürsünüz hizmeti' dedim."

"Biz siyaseti cebimiz dolsun diye yapmıyoruz, biz siyaseti yedi göbek akrabamız köşeyi dönsün diye yapmıyoruz, biz siyaseti kul hakkı yemek için yapmıyoruz. Biz siyaseti bu halk için yapıyoruz. Onurlu Türkiye için yapıyoruz.Kimin ne sorunu varsa, çözümün adresi bellidir. Yeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir."



'Ortadoğu'nun şamaroğlanına döndün'



"Sayın Başbakan, Reyhanlı'ya gitti. Binlerce polis, özel berelileri görünce, Başbakan düşman ülkesine mi gidiyor dedim. Reyhanlı'ya gidiyorsun sen. 5 askeri helikopterle Türkiye'de bir elçiye Başbakan gidiyorsa, o kişlinin Başbakanlığından şüphe duyarım."

"Cilvegözü'nde 14 kişi katledilir, bakandan ses yok. Reyhanlı'da 52 vatandaşımız ölür, sorumlusu CHP. Uludere'de 34 vatandaşımız katledilir, sorumlusu yok. İzlediğin politikayla sen Ortadoğu'nun şamar oğlanına döndün."

"Suriye konusunda defalarca uyardık, yanlış politika izliyorsun dedik. Bizler yüzlerce yıldır yüzümüzü Batıya çevirdik' dedik. Ortadoğu'nun bataklığına girme, girersen çıkamazsın, Türkiye'nin itibarını sarsarsın dedik, dinlemedi, 'Sen bu işlerden anlamazsın' dedi."



'Dava açmazsan namertsin'



"Ben şimdi merak ediyorum, MİT kime bağlı? Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum, adamsan cevap verirsin. MİT, nisan ayından beri, bomba yüklü araçı takip ediyor mu etmiyor mu? MİT, yetkilileri en son ne zaman uyardı? Ben sana o 52 kişinin katili sensin dediğim zaman, bil ki, benim de bildiğim bir şeyler var. MİT bir bakanlığa bağlı değil, doğrudan sana bağlı, sana bilgi veriliyor. Şimdi çıkmış 'Efendim diyor, istihbarat birimleri arasında bir koordinasyonsuzluk var' Sen yeni mi başbakan oldun? 10 yıldır bu ülkeyi yönetmiyor musun? Kimi sorumlu tutacağım, ölenleri mi sorumlu tutacağım?"

"Recep Tayyip Erdoğan'a terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorsun diyorsam, bir bildiğim var elbet. 90 yıllık cumhuriyeti, nasıl bu hale getirirsin? Suriye'ye Türkiye'de terör örgütlerini yetiştirip, silah veren, cebine para koyan, git Suriye'ye kardeşini öldür gel diyene, terör örgütünün başı denir. Tazminat davası açacakmış. Açmazsan namertsin sen."



'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür'



"Türkiye'yi terör örgütlerinin eğitim alanına döndürdüler, yaşadığımız gerçeklerden birisi budur. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye üçlüsü, Suriye'ye demokrasi getirecekmiş. Terörle demokrasinin geldiği bir ülke biliyor musunuz? Terörün dini olmaz, milliyeti olmaz, mezhepi olmaz, ideolojisi olmaz, terörle demokrasi olmaz. Dünyada böyle bir örnek de yoktur. Terör örgütünü meşru ana getirdiğiniz andan itibaren, siz artık gayrimeşru bir zemindesinizdir."

"Özgür Suriye Ordusu muhalefet hareketi midir? El Kaide, El Nusra cephesi bir muhalefet partisi midir? Bunların hepsi terör örgütüdür. Uygar dünyanın terörist kabul ettiği kişiler Türkiye'de neden eğitilir, neden ceplerine para konur, neden Suriye'ye gönderilir? Dünyada tek kan akan coğrafya İslam coğrafyasıdır, gırtlağına kadar kana batan kişi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suriye kan gölüne döndüyse sorumlusu sensin. Kan gölünde boğulacaksın ama bizim üzüntümüz orada ölen insanlar."



'Kaddafi'nin verdiği paraları ne yaptın?'



"Bunların kültüründe ihanet etmek vardır. Irak'ta 1 buçuk milyon insan öldürüldü, gıkı dahi çıkmadı. On binlerce kadına tecavüz edildi, sesi çıkmadı. Libya'ya gitti Kaddafi'ye kardeşim dedi, elinden ödül aldı, cebine para koydular. Sordular, bu parayı ne yapacaksın diye, şehit ailelerine vereceğim dedi. Verdiğini gördünüz mü? Defalarca sordum Kaddafi'nin verdiği paraları ne yaptın diye, tık yok. Kaddafi'yi sırtından hançerledi, tıpkı Erbakan'ı hançerlediği gibi."



'Sen ülkeni sevmiyorsun, ben seviyorum'



"Sen ülkeni sevmiyorsun, ülkeyi ben seviyorum. Hangi inançtan olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Ne demiştim, yalancıdan Başbakan olmaz. Bölücüden de Başbakan olmaz. Türkiye'nin en duyarlı alanlarına girip bölücülük yapan bir insana bu ülkenin başbakanlık koltuğu verilmemeli. Bu ülkede barış ve huzur vardı, neden böyle oldu? Huzur ve barış bu ülkenin hakkı değil mi? Ülkeyi kan gölüne döndürdün."

O metni al hanımefendinin karşısında oku bakalım

İnsanların, toplumların kutsalları vardır. Bayrak gibi, anne gibi... Meclis'te bir AKP'li milletvekili bizim vekilimize ağza alınmayacak küfürler etti. AKP, herhangi bir yaptırım uygulanmaması gerektiğine karar verdi. Bir çağrım var, Recep Tayyip Erdoğan namuslu adamsan, o metni al hanımefendinin karşısında oku bakalım, okuyabiliyor musun? Anne kutsaldır, anneye o sözler söylenmez."