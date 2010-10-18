Kılıçdaroğlu resepsiyona katılma koşullarını söyledi

T24 - Kılıçdaroğlu 29 Ekim resepsiyonuna katılma koşulu olarak AKP'den ve Köşkten şu konularda garanti istedi: 'Başörtüsü düzenlemesi üniversiteler dışına taşmayacak. Hizmet veren başörtülü olmayacak'.



Bu hafta yapılması planlanan AKP ile CHP Grup Başkanvekilleri buluşmasında, Ak Parti’nin başörtüsü sorununun çözümüne yönelik önerisi ele alınacak. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti’den ya da Çankaya Köşkü’nden “Başörtüsü düzenlemesi üniversiteler dışına taşmayacak. Hizmet veren başörtülü olmayacak” mesajı gelmesi halinde 29 Ekim resepsiyonuna katılacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, İstanbul’daki arama toplantısının son gününde “Hayrünnisa Hanım’ın türbanıyla hiçbir CHP’linin sorunu olamaz” şeklindeki değerlendirmesi dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre, bu hafta içinde yapılması beklenen AKP ile CHP Grup Başkanvekilleri buluşmasında, Ak Parti’nin başörtüsü sorununun çözümüne yönelik önerisi ele alınacak. Ak Parti’nin önerisinin “Özgürlükler kapsamında ele alınması ve sadece üniversiteleri kapsaması” halinde Kılıçdaroğlu, resepsiyona katılacak. Köşk’ten de benzer bir mesajın gelmesini bekleyen Kılıçdaroğlu, resepsiyona katılıp katılmama kararıyla ilgili olarak eski Genel Başkan Deniz Baykal’ı da referans gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Baykal da Genel Başkanlığı döneminde Köşk’e çıkıp, çıkmama sorularının muhatabı oluyordu. Bu sorulara ‘Gül, Türkiye’nin mi, Ak Parti’nin Cumhurbaşkanı mı?’ vurgusuyla karşılık veriyor, ancak Bayan Gül’ün türbanlı oluşunun CHP açısından bir sorun yaratmadığını belirtiyordu. Biz de aynı noktadayız. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu göstermeli. Yoksa sayın eşlerinin türbanlı oluşu bizi kesinlikle rahatsız etmez” dedi.



Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir çalışma oldu. CHP’yi, CHP’nin geleceğini masaya yatırdık. İki gündür çok güzel bir çalışma yaptık. Değişik çevreler olayı değerlendirdiler. Bir yol haritası belirleyeceğiz”diye konuştu.





