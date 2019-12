-KILIÇDAROĞLU: RECEP BEY'İN YÜREĞİ HOPLUYOR KARADENİZ EREĞLİ (A.A) - 20.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere yönelik çalışmalarının olduğunu belirterek, ''Recep Bey'in yüreği hopluyor ama bir projemiz daha var, o da üniversite okuyan gençlere yaz tatillerinde askerlik yaptırmak'' dedi. Kılıçdaroğlu, Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salon'unda gerçekleştirilen ''GenceArtı Projesi'' tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje kapsamında internet ortamında 2 bine yakın gençle buluşacağını söyledi. Bu buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, ''Şimdiden söz verin, zor soru sormayacaksınız. Ama rahat olun, benim adım Kemal, Recep değil, her soruyu özgürce sorabilirsiniz'' dedi. Cumhuriyet'i kuranların Türkiye'nin temellerini sağlam attıklarını ve kısa sürede ülkenin ekonomik anlamda büyük atılımlar yapmasını sağladıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, gençlerden tarihi iyi öğrenmelerini istedi. Üniversitede okuyan gençlerin yurt sorunu bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Bir projemiz daha var, bedelli ve bedelsiz kısa dönem askerliği yapacağız. Bedel olarak alınan paralarla da yurt yapacağız. Orduyu daha etkin, dinamik hale getireceğiz. Ülkemizin kaynaklarını daha sağlıklı kullanacağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, kendisinin de üç buçuk ay kısa dönem askerlik yaptığını bildirdi. Siyasette hep doğruları söyleyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''9 köyden kovulsak 10. köye gidip doğruları söylemekte kararlı olacağız. Sizler de böyle olun'' dedi. Gençlerdeki işsizlik oranının yüzde 30-35'lere kadar çıktığını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Gençler, bizim nüfusumuzun en dinamik nüfusu, kıpır kıpır bir nüfus. Ama bilinçli olmalıyız, geleceği yakalamalıyız'' ifadelerini kullandı. Hayatın her alanında vergi olduğunu, çalışmayanların da bir şekilde vergi ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, ödenen vergilerin hesabının sorulmadığı bir ülkede demokrasiden bahsedilemeyeceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, gençlerden ödedikleri vergilerin hesabını sormalarını istedi. CHP lideri, konuşmasında Aile Sigortası Projesi'nden de bahsetti. 12 Eylül nedeniyle gençlerin siyasetten uzaklaştığını, gençlerin ''devrim'' kelimesini bile kullanmaktan korkar hale getirildiğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Mustafa Kemal, bu ülkeyi gençlere teslim etti. Onun düşündüğü gençlik, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlığa taşıyacak gençliktir'' dedi. Gençlerin bazı alanlarda verdikleri tepkilerin olumlu karşılanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Her üniversiteyi bitiren genç iş bulacak diye bir şey yok'' dediğini, ancak buna kendisinin beklediği tepkinin verilmediğini söyledi. Tepkilerin zamanında ve doğru bir şekilde verilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, gençlerden bunu yaparken de şiddete başvurmamalarını istedi. Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin molotofkokteyli attığına inanmadığını, burada da iktidar partisinin yanıltıcı açıklamalar yaptığını öne sürdü. ''Kim haklıysa CHP onun yanındadır diyen Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'in yüreği hopluyor ama bir projemiz daha var, o da üniversite okuyan gençlere yaz tatillerinde askerlik yaptırmak'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, üreten Türkiye yaratılması gerektiğini, bunun da bilgi, beceri ve akılla olacağını bildirdi. -''12 EYLÜL ÜRÜNÜ PARTİLER, 12 EYLÜLCÜLERDEN HESAP SORAMAZ''- İktidar partisinin, 12 Eylül'de yapılan referandumda ''12 Eylülcülerden hesap soracağını'' söylediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''12 Eylülcülerden hesap sordular. Ama nasıl sordular? Aylıklarını yükselterek. 12 Eylül ürünü partiler, 12 Eylülcülerden hesap soramaz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında YÖK'ü kaldırarak üniversitelere bilimsel, yönetsel ve mali özerkliği getireceklerini de söyledi. Gençlerden inanç ve etnik kimlik konusunda siyasete alet olmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Üçüncü yoluz biz. İnançlara, etnik kimliğe saygılı, insanın sorunlarına kilitlenen, insanı sorun çözmede odak alan bir üçüncü yoluz dedik. Doğu, Güneydoğu'ya da öyle gideceğiz. Oradaki insanlarla da kucaklaşacağız. Onların da sorunlarını dinleyeceğiz. Ve diyeceğiz, niçin bu sorunlar varken 30 yıl süren, 40 yıl süren bu sorunların bedelini toplum olarak hepimiz ödüyoruz? O halde çözmek de bizim görevimiz. Akıl ve mantıkla gidersek tüm sorunları çözeriz. Çözülmeyecek sorunlarımız yoktur. Sorun yaratan siyasetin Türkiye'ye bir faydası olmaz.'' Gençlere bir politikacı fıkrası da anlatıp, onlardan umutsuz olmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ''Umutsuzluk bizim kitabımızda yok. Bir kişi bile kalsak mücadelemizi yapacağız. Madem ki bu ülkeyi bizim büyüklerimiz kurdu, onlara layık olan çağdaş bir cumhuriyeti her yönüyle yaşama geçireceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Oda Başkanı Mehmet Genç ile bir süre görüştü. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra karayoluyla Ankara'ya hareket etti.