-KILIÇDAROĞLU: RECEP BEY'E DERSİNİ VERMEK HER YURTSEVERİN GÖREVİ NEVŞEHİR (A.A) - 11.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir başbakan meydanlarda verdiği sözü tutmazsa, televizyon ekranlarında yaptığı konuşmanın arkasında durmazsa, o başbakanı ne yapmak lazım? Önünüzde 12 Eylül var, sözünü tutmayan bir başbakan var. Recep Bey'e dersini vermek, her yurtseverin görevi artık'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Nevşehir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kul hakkı yiyenlere, alın terini sömürenlere hesap sormak için Nevşehir halkından kendisine yetki vermelerini istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ekim 2002 tarihinde Nevşehir'deki konuşmasında, ''Parti programlarının 16. sayfasında, dokunulmazlıkların kaldırılacağının yazılı olduğunu'' söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''16. maddede bakın ne yazıyor; 'Milletvekili ve bakanların yargılanmalarının önündeki anayasal engeller kaldırılacak, dokunulmazlık tüm kamu görevlilerinin yargılanabilmeleri yönündeki engellerle ayrıcalıklarla birlikte ele alınacaktır'. Buraya gelip, 'Biz dokunulmazlıkları kaldıracağız, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıracağız, bakanların yargılanmalarının önündeki engelleri kaldıracağız' diye size söz verdiler. Şimdi Anayasa referandumu geldi. Dokunulmazlıkları kaldıran bir hüküm var mı? O zaman soruyorum, bir adam, bir başbakan, meydanlarda verdiği sözü tutmazsa, televizyon ekranlarında yaptığı konuşmanın arkasında durmazsa, o başbakanı ne yapmak lazım? Önünüzde 12 Eylül var, sözünü tutmayan bir başbakan var. Recep Bey'e dersini vermek, her yurtseverin görevi artık. Hem söz vereceksin, hem sözünü yerin getirmeyeceksin. O zaman millete düşen, onu sandığa gömmektir. Bunun için söz veriyor musunuz?'' Kul hakkı yiyen, yolsuzluk yapıp köşeyi dönenlerden hesap soracaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Kul hakkı yeyip, yolsuzluk yapıp, köşeyi dönüp sırtını vatandaşa döneceksin, vatandaşın alın terini görmeyeceksin, yeri geldiğinde onu aşağılayacaksın, sana derdiği anlatmaya çalıştığı zaman da 'al ananı git' diyeceksin. Bunun mutlaka dersini vereceğiz'' dedi. Kalabalığın, ''Vur vur inlesin, Başbakan dinlesin'' sloganı atması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Siz hiç endişelenmeyin, gövdesini silkeliyoruz, sizler de dallarını silkeleyin. Yere düşürünceye kadar bunu yapacağız'' diye konuştu. Hükümetin, emeklilerle ilgili bir kanun çıkardığını, 5510 sayılı bu kanunun bir maddesinde, ''Emekliye milli gelir artışından pay verilemez'' hükmü bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Şimdi Nevşehir'den soruyorum, Sayın Başbakan, böyle bir kanun çıkardın mı çıkarmadın mı? Eğer, 'Ben böyle bir kanun çıkarmadım' derse, size söz veriyorum, kanunun o maddesini Recep Bey'in yakasına rozet diye takacağım. Sayın Başbakan, 2004'te, 'Aldığım maaşla geçinemiyorum. O yüzden şirket kuruyorum' diyor. Aldığın aylık 10 bin lira, taksi, dolmuş, uçak parası vermezsin. Sen 10 bin lirayla geçinemiyorsan Nevşehir'deki bir emekli, ayda 500-600 lirayla nasıl geçiniyor diye hiç kendine sormadın mı? Şimdi, Sayın Başbakan desin ki, 'Ben böyle konuşmadım', yakasına bu konuşmayı da iliştireceğim'' dedi. Kılıçdaroğlu, mitingin ardından Uçhisar ve Ortahisar beldelerinde vatandaşlarla sohbet etti, Ürgüp ilçesinde ''Üç Güzeller'' olarak bilinen Peri Bacalarında anı fotoğrafı çektirdi.