-KILIÇDAROĞLU: ''RECEP BEY'E DE BU YAKIŞIR'' ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halk oylamasında oy kullanamamasına ilişkin, nüfus kaydının kamu görevlileri tarafından silindiğini öne sürerek, ''Bu ayıp iktidara ait bir ayıptır. Ayıptan övünen de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zaten Recep Bey'e de bu yakışır'' dedi. Kılıçdaroğlu, TİSK'in 24. Genel Kurulu'ndan ayrılırken, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''halk oylamasında oy kullanamamasını eleştirdiğini'' anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, kendisinin kaydını silenin bir kamu görevlisi olduğunu söyledi. ''Türkiye Cumhuriyeti'nde Kemal Kılıçdaroğlu diye birisi yaşamıyor diye karar almışlar. Kararın gereğini yapmışlar'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bir Başbakana düşen görevin de anamuhalefet partisinin liderinin oy kullanmaması için tezgahı hazırlayan kamu görevlilerini tespit etmek'' olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Bu ayıp iktidara ait bir ayıptır. Ayıptan övünen de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zaten Recep Bey'e de bu yakışır'' diye konuştu.