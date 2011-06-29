-KILIÇDAROĞLU RANDEVUNUN ANA KONUSU MECLİS BAŞKANLIĞI TBMM (A.A) - 29.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ile yapacağı görüşmenin konusunun Meclis Başkanlığı olduğunun söylendiğini belirterek, ''Biz bu konuya sadık kalmaya çalışacağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, görüşme için TBMM'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşme talebinin Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'ten geldiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Meclis Başkanlığı seçimi için bize geleceklerini ifade ettiler. Biz de kabul ettik'' diye konuştu. ''Olumlu bir adım bekliyor musunuz? Somut bir öneriniz olacak mı?'' sorusuna ise Kılıçdaroğlu, ''Konunun Meclis Başkanlığı seçimi ile ilgili olduğu ifade edildi. Biz bu konuya sadık kalmaya çalışacağız'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, tutuklu milletvekillerinin durumunun çözümü konusunda yasa teklifi verilip verilmeyeceğinin arkadaşları tarafından değerlendirildiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Çiçek'in isminin Meclis Başkanlığı için öne çıktığının belirtilmesi üzerine ''Öne çıkıyorsa sorun yok zaten'' dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de karşılamak için bekleyen eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Çiçek'in meclis başkanlığına nasıl baktıklarının sorulması üzerine, ''Uzlaşmacı bir kişiliği var. Siyasi tecrübesi çok fazla bir insan. Ama aday mı değil mi onu bilmiyoruz'' diye konuştu. ''Aday olursa destekler misiniz?'' sorusunu Hamzaçebi, ''Onu grup genel kurulu kararlaştırır'' diye yanıtladı. Hamzaçebi, ''Aday çıkaracak mısınız?'' sorusu yanıtlarken ise ''Önce yemin etmemiz lazım. Önümüzdeki öncelikli sorun yemin sorunu'' dedi.