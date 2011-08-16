Kılıçdaroğlu: Ramazan'da gelen şehitleri makul mü karşılayalım

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Terörle mücadele konusunda bir toplumsal mutabakat gerekiyor. Bu mutabakatı sağlamak durumundayız'' dedi.





Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne giderken partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Nevşehir il sınırında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın AKP'nin kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen iftar programındaki konuşmasındaki terörle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine, şöyle konuştu:





''Sözler, kendi içerisinde bir tutarsızlık taşıyor. 'Ramazanı bekleyelim' demek, yani 'Ramazan'da şehitler gelebilir, bunu makul karşılayalım' anlamına mı gelecek? Terörle mücadele etmek, hepimizin görevidir. AKP'nin de MHP'nin de CHP'nin de BDP'nin de görevidir. Terörden bu insanlar çok çekti. Terörü bitirmemiz lazım ama terörü bitirmek silahla olmuyor, 30 yıllık deneyim bunu gösterdi. Bugüne kadar terör bitmediyse bunun tek sorumlusu vardır, siyaset kurumu görevini getirmedi, çözüm üretmedi. Şimdi geldiğimiz nokta 'yeniden silaha sarılacağız, yeniden silahlı çatışmaya gireceğiz.' Barışın dilini kullanmak durumundayız, herkesi kucaklamak durumundayız. İnsanları ayırmadan ama hep beraber teröre karşı ortak bir politika geliştirmeliyiz, geliştirmek durumundayız. O nedenle, ben siyaset kurumunun görev yapmasını, bütün siyasi partilerin teröre karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini söyledim, defalarca çağrıda bulundum. Gelin siyasetçiler bir araya gelelim, terörü sonlandırmak için ne yapılması gerekiyorsa ortak görüşlerimizi bildirelim. Çünkü terörle mücadele, tek başına AKP'nin, tek başına CHP'nin, tek başına MHP'nin veya BDP'nin yapacağı bir olay olmaktan çıkmıştır. Terörle mücadele konusunda bir toplumsal mutabakat gerekiyor. Bu mutabakatı sağlamak durumundayız.''







Küçükali'nin görevden ayrılması





Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Kızılay Genel Başkanının istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstifanın, sizin Somali'ye gidişinizle ilgili davet üzerine gerçekleştiği söyleniyor. Bu tür spekülasyonlar var'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Pek çok spekülasyon var ama Sayın Tekin Küçükali görevini başarıyla yapan bir başkandı. Kızılay'ı Kızılay yaptı, dünyaya sesini duyurdu. Daha önceki yöneticilere de elbette saygı duymamız gerekiyor ama istifası doğrusunu söylerseniz beni de üzdü'' dedi.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aynı gazetecinin ''Dolmabahçe görüşmesinden sonra olduğu söyleniyor, ne diyeceksiniz?'' sorusunu yanıtlarken de ''O görüşmenin perde arkasını bilmiyoruz. Bu Dolmabahçe'nin ilginç bir yapısı var, biliyorsunuz. Dolmabahçe'de yapılan görüşmeler sonrasında bazı kararlar alınıyor ama kararlar kamuoyuyla paylaşılmıyor ama belli sonuçlar doğuruyor. Umuyoruz, bu Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerin perde arkası kamuoyuna açıklanır. Sayın Küçükali, belki bunu açıklamaz, açıklama durumunda olmayabilir ama Başbakanın en azından orada yapılan görüşmelerin perde arkasını kamuoyuna açıklaması gerekir'' diye konuştu.





Kemal Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, istifa sonrasında Kızılay Genel Başkanı ile görüşmediğini söyledi.





Kılıçdaroğlu, başka bir soruyu yanıtlarken de yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüşeceğini de kaydetti.



