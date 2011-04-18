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Politika

KILIÇDAROĞLU PROGRAMA KATILAMADI ANKARA (A.A)

18 Nisan 2011 01:39

-KILIÇDAROĞLU PROGRAMA KATILAMADI ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldi. Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçak ile Esenboğa Havalimanı'na, saat 22.00'de gelen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtsız bırakarak havalimanından ayrıldı. Gaziantep'ten İstanbul'a gideceği uçağın motoruna kuş girmesi nedeniyle sefer iptal edilince Şanlıurfa'dan Ankara'ya dönmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, programında olmasına karşın İstanbul İl Başkanlığının saat 20.00'de WoW Otel'de verdiği yemeğe de katılamadı.

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