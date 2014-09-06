'Kılıçdaroğlu PM için İnce'ye ortak liste teklif etti, İnce reddetti'

Ankara ATO Kongre Merkezi'ndeki CHP Kurultayı'nın ikinci günü, Genel Başkan seçiminin yapıldığı ilk günden daha hareketli. Kurultay'daki Muharrem İnce'ye yakın isimler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden kendilerine "ortak liste" teklifi geldiğini, İnce'den PM için 8 isim istendiğini öne sürdüler. Ancak İnce'nin bu teklifi kabul etmediğini de söylediler.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 60 kişinin seçimle belirleneceği Parti Meclisi için çarşaf liste adaylığı tamamlandı. Çarşaf listede 610 kişi var.

Sürpriz: Zekeriya Temizel

CHP'de açıklanan çarşaf listede sürpriz isim, DSP hükümetinde bakanlık da yapmış bir siyasetçi; Zekeriya Temizel. Temizel dışında, çarşaf listede, CHP'ye son anda üye olup katılan Mehmet Bekaroğlu da bulunuyor. Her iki ismin de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlayacağı anahtar listede yer almalarına kesin gözüyle bakılıyor.

Muharrem İnce PM'ye aday değil

Kurultay'ın ilk günü genel başkan adayı olup, delegelerin yaklaşık üçte birinin oyunu alan Muharrem İnce ise, Parti Meclisi üyeliği için aday olmadı.

PM seçimleri için adayların ilginç tanıtımları

Muharrem İnce ve ekibi de kendi anahtar listelerini hazırlıyorlar. İnce'nin listesinde iki milletvekili, Tanju Özcan ile Ümit Özgümüş'ün yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Listede ayrıca, İnce'nin avukatı Haluk Pekşen'in de yer alacağı belirtiliyor. Muharrem İnce'nin ekibi, kendi hazırladıkları listede "ünlü isimlerin yer almayacağını", örgüt ağırlık bir liste hazırlandığını belirtiyorlar.

İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan

"ortak liste teklifi" mi?

Kurultay'daki Muharrem İnce'ye yakın isimler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden kendilerine "ortak liste" teklifi geldiğini, İnce'den PM için 8 isim istendiğini öne sürdüler. Ancak İnce'nin bu teklifi kabul etmediğini de söylediler.

Çarşaf listede yer alıp, PM'ye adaylar arasında dikkat çeken isimler ise CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile gazeteci Tuncay Özkan.

Ergenekon davasından yargılanan Balbay ve Özkan, Silivri'de bir dönem aynı koğuşu paylaşmışlardı.

Listede Abdullah Gül bile var!

Çarşaf listede yer alan isimler arasında dikkat çeken bir isim daha var; Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le aynı adı taşıyan bir CHP'li de PM listesine aday oldu. Böylece Abdullah Gül ismi de CHP'nin PM aday listesine girmiş oldu.

Umut Oran ve Adnan Keskin aday olmadı

CHP'nin Deniz Baykal dönemindeki Genel Sekreteri, Kılıçdaroğlu döneminde de bir ara örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Adnan Keskin ise PM'ye aday olmadı.

Aday olmayanlar konusunda bir başka öne çıkan isim ise Umut Oran. Oran, dünkü Genel başkanlık seçim sonucunun ardından yazılı bir açıklama yaparak, PM'ye aday olmayacağını kamuoyuna duyurdu.

Yine milletvekillerinden Melda Onur da PM için aday olmadı.

Karayalçın kendi listesini çıkaracak iddiası

CHP'nin SHP ile birleştiği dönemde SHP Genel Başkanlığı görevini yürüten, ardından CHP'ye katılan Murat Karayalçın da PM'ye aday olmadı. Ancak Karayalçın "birleşik sol" adı altında kendisine bağlı isimlerle bir anahtar liste çıkaracağı iddia ediliyor.