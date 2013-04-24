Kılıçdaroğlu: PKK çekilirse memnun oluruz

Tekirdağ gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sırrı Süreyya Önder'in PKK'nın 25 Nisan'da çekilmeye başlayacağını açıklamasına ilişkin, “Çekilirlerse memnun oluruz arkadaşlar. Kimse ülkede terörist istemez” dedi.

Kılıçdaroğlu, çekilmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ilişkin soruya şunları söyledi:

"Onu bilemem, bu sorunun muhatabı Sayın Başbakan. Başbakan'a soracaksınız. Pazarlıkları yürüten O. Masanın bir tarafında Recep Tayyip Erdoğan var, diğer tarafında Öcalan var. Erdoğan'a sorulması gereken soruyu bana soruyorsunuz. Çekilecekler mi, çekilmeyecekler mi Pazarlığın süreci nedir? Bu ayrıntıları Başbakan'a soracaksınız."

Kılıçdaroğlu, daha sonra Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’na gitti.