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Politika

KILIÇDAROĞLU PERŞEMBEYE RANDEVU VERDİ ANKARA (A.A)

07 Aralık 2010 17:21

-KILIÇDAROĞLU PERŞEMBEYE RANDEVU VERDİ ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''terör'' ile ilgili konuda, perşembe günü görüşeceklerini bildirdi. Okay, CHP MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ''Sayın Başbakan'ın terör konusunda görüş alışverişinde bulunmak arzusuyla CHP Genel Başkanına yazılı olarak yapmış olduğu davet ve randevu talebi üzerine, sayın Genel Başkanımız 15 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de TBMM'deki odasında sayın Başbakan ile görüşeceklerdir. Bu husus Sayın Başbakan'a Genel Başkanımız tarafından da yazıyla bildirilecektir'' dedi.

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