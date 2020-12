CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan istifa eden Berat Albayrak yorumu: Veziri verip şahı kurtaramazsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını, "hayırlı bir iş" olarak değerlendirdi. "Asıl sorumlu bu işin tepesinde olan insandır. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız" diyen ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu, "Veziri verip şahı kurtaramazsınız" dedi.

İstifa eden Albayrak'a, "Ne oldu da at iti it izine karıştı?" diye soran CHP lideri Kılıçdaroğlu, hükûmete yakınlığıyla bilinen medyaya da sert bir dille tepki gösterdi. "Medyaya bakıyorsunuz. Sosyal medyada yaptığı istifa açıklamasının üzerinden 17 saat geçmesine rağmen 1780'inden sadece 5'i veriyor. Şu medyanın geldiği hale bakar mısınız!" diyen Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan insandan gazeteci olur mu! Bunlardan gazeteci olmaz!" diye konuştu. Kılşıçdaroğlu, Albayrak'ın istifasına ilişkin resmî açıklamanın 27 saat sonra gelmesini de eleştirdi, "Ülke böyle yönetilmez" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, açıklamalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü anarak başladı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bugün 10 Kası büyük bir lideri bir devlet adamını bir eski komutanı, düşmanının bile saygı duyduğu değerli bir insanı sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yılı. Gerçekten de düşmanının bile saygı duyduğu bir insan. Feleğin çemberinden geçmek deyimi vardır. Hayatın bütün acılarını yaşayan bir kişi. Biz 82 yıldır onu unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Halâ dünyanın mazlum ülkelerine örnek olmaya devam ediyor. O milli mücadeleyi sadece kendisi için değil bir anlamda bütün mazlum ülkeler için yaptı. Halkını bu kadar yücelten dünyadaki ender kişilerden biridir. TBMM'nin açılışında 1 Kasım 1930'da 'Ülkenin kaderinden tek yetki ve güç sahibi olan TBMM'nin bu ülkenin iç ve dış güvencesini sağlamak için en büyük güvencesidir' diyor. TBMM'nin açılışı halka duyduğu güven tarihin altın sayfalarında yer alan eylemledir. O cumhuriyeti kurarken cumhuriyet bilhassa kimsesizlerim kimsesidir dedi. Hiç kimse kendisini ötekileştirilmiş hissetmesin dedi. Sıradan bir cümle değil bu.

Ben bilirim demedi, ne yaptı? İzmir'de iktisat kongresini topladı. Bilgiye birikime önem verdi. O aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık benim kaderim diyerek mesajını verdi. Ama ikinci bir mesajı daha var o da çok önemli .Osmanlı'nın nasıl battığına tanıktır kendisi. O dönemde de Londra'daki tefecilerin eseriydi Osmanlı .Onlar yönetiyorlardı O kadar ki Duyum-i umumiye kurarak devletimin bütün gelirleri üzerinde söz sahibi oldular. Verilen mücadelenin elde edilen bağımsızlığın hangi koşullarda verildiğini de bilmek ve çocuklarımıza anlatmak durumundayız. O bize Hatay'ı kazandırdı. O 82 yıl önce gözlerini yumarken daha güçlü bir Türkiye'yi her zaman düşündü. Bizim mücadelemiz de onun bıraktığı mirası büyütmektir. Bizim yapmak istediğimiz Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktır. Darbelerin olmadı, demokrasinin güçlendiği her şeyi ben bilirim anlayışından uzak devletin kurallarına her zaman saygı gösterildiği birer süreci başlatmak durumundayız. "

Müyesser Yıldız mesajı

"Onu içeri atan yargı değil devletin içindeki bazı organizasyonlar benim bildiği Müyesser Yıldız istediği kadar göz dağı versinler kalemini satmayan bir gazetecidir."

TIKLAYIN - Tahliye edilen Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız: Bu hukuksuzluk girdabı adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor

Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

"Yine güzel bir haber Azerbaycan'la ilgili. İşgal altında toprakları vardı. Uzun yıllardır Azerbaycan işgalin bitmesini istiyordu. Ama olmadı tek yol vardı savaşmak. Savaştılar ve başardılar. Aliyev bu savaşta çok sıcak bir mesaj verdi. Biz Ermenistan halkına karşı değiliz. Biz Ermenistan'ı yönetenlere karşıyız dedi. İşgalin sona ermesiyle birlikte bir dostluğun başlayacağını düşünüyorum. Umarım iki komşu daha tutarlı bir diyalog sürecine başlamış olurlar. Ermenistan tarafından kamuoyuna açıklanan bildiri bölgedeki ateşin düşmesine katkı verecektir. "

"Devleti arpalığa dönüştüren Erdoğan'dır. Rüşvet alanları büyükelçi atayan yine Erdoğan'dır. Hakaret, neresi hakaret. Rüşvet aldın diyorum korkudan dava bile açamıyor. Ama mahkeme kararıyla bunları yayınlamak yasak."

"16-28 yaş arası gençlerin umutları tükenmiş"

"Diyarbakır il başkanımız aradı Silvan'da dedi 16-28 yaşında çok sayıda intihar var. Bu konunun araştırılması lazım. İntiharın nedenleri nedir bir araştıralım dedi. İnsan haklarından sorumlu arkadaşımızı gönderdik. İntihar edenlerin tamamının ekonomik sorunları var. Düğünde takılana altını satarak evimize ekmek götürüyoruz diyor bu aileler. Ben AK Partiye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin vicdanınız böyle bir şeye el veriyor mu? 16-28 yaş arası gençlerin umutları tükenmiş. Ülkenin şu geldiği hale bak. Erdoğan bunun farkında mı? Haberi bile yok. Sarayda böyle bir olay yok ki. Bu tablo hepimizin önünde olması gereken bir tablo. "

İzmir depremi

"Yaralar hızla sarılıyor. Yıkılan hane sayısı 143. Acil yıkılması gereken hane sayısı 831. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 224 konut eşyalarıyla birlikte tamamlandı ve beyaz eşyalar da dahil olmak üzere depremzedelere verilecek. Hilton otelinin odaları depremzedelere açıldı. Belediye ile otel arasında yapılmış güzel bir sözleşme var. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Orta hasarlı habelere de 5'er bin liralık ödeme yapılacak."

Berat Albayrak açıklaması

"Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerden biri de benim. Gerçekleri milletin bilmesi gerekiyordu. Biz özellikle son yıllarda bir sorunu ortaya koyuyorsak arkasından mutlaka çözümü de ortaya koyuyoruz. Önemli bir süreci başlattı. Muhalefet çözüm üretmek zorunda değil ama Türkiye'de yaşanan sorunları görünce onlara yol da gösterdik. Olabilir bizim önerilerimiz eksik de yanlış da olabilir. Çıkar dersiniz biz de bakarız. Bugüne kadar yaptığımız eleştirilerden hiçbiri hakkında bu eksiktir, yanlıştır eleştirisi gelmedi. Çünkü biz her sorunu uzmanına danıştık. 13 madde saydık. Bu 13 maddenin çözümüyle ilgili bizim üstümüze düşen bir şey varsa her türlü desteği vermeye hazırız dedik. Siyaset kurumunun bu sorunu çözmesi lazım dedik. Sorumlu bir muhalefet anlayışıyla bunu yaptık. Biz bildiğimizi okuruz dediler. Sonra ekonomik buhranın içinde bulduk kendimizi. Milyonların işsiz kaldığı bir süreç. Yüz binler çöp konteynerlerinden beslenmeye başladılar. Şimdi eleştiriyi yaparken devletin en olduğunu da bilmek gerekiyor. Tek adam rejimi benim dışında kimse bir şey söyleyemez demektir. O nedenle biz tek adam rejiminin ülke için felaketler üreteceğini hep söyledik. Bugün geldiğimiz nokta da budur.

Medyaya sert Berat Albayrak eleştirisi: Bunlardan gazeteci olmaz!

Damat istifa etti. Gerçekten istifa etti mi etmedi mi? Uzun bir sessizlik. AK Parti grubuna bakıyorsunuz ora da sessiz. Ona koşulsuz destek veren MHP'nin genel başkanında da büyük bir sessizlik. Ne oluyor? Hazine'den sorumlu bir kişi ben istifa ettim diyor. Medyaya bakıyorsunuz. Sosyal medyada yaptığı istifa açıklamasının üzerinden 17 saat geçmesine rağmen 1780'inden sadece 5'i veriyor. Şu medyanın geldiği hale bakar mısınız! Gerçek anlamda havuz medyası olduğunu kanıtladı. 27 saat sonra istifa dolayısıyla bir açıklama yapıldı. Ülke böyle yönetilmez.

Bir ülkeyi anonim şirket gibi yönetmeye kalkarsanız sonuç budur. Erdoğan benim derdim anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye de öyle yönetilmelidir diyor. Anonim şirketin ordusu mu var? Her anonim şirketin Türkiye genelinde özel politikaları mı var? Kayınpeder-damat ülkeyi yönetiyorlar. Aralarında bir kavga çıkmış herkes diken üstünde. Havuz medyası tek kelime edemiyor. Kalemini satan insandan gazeteci olur mu! Bunlardan gazeteci olmaz!

Asıl sorumlu bu işin tepesinde olan insandır. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Onu geçen gün ifade ettim. Veziri verip şahı kurtaramazsınız. Berat Bey'in yaptığı açıklama da ilginç. 'At izi it izine karıştı' diyor. Yıllardır bakanlık yapıyorsun. Yanında kayınpederin. Öve öve bitiremiyordun. Ne oldu da at izi it izine karıştı? Belki Berat Bey önümüzdeki günlerde çıkıp daha detaylı bir açıklama yapar."