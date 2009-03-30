Kılıçdaroğlu, partisini ikiye katladı

İstanbul’da AKP’li Topbaş ile kıyasıya yarışa giren CHP adayı Kılıçdaroğlu, partisinin oylarını ikiye katladı.



CHP’nin İstanbul adayı Kemal Kılıçdaroğlu, aldığı oyla partisini de ikiye katladı. Kılıçdaroğlu İstanbul’da nefes nefese süren yarışta, CHP’nin il genel meclisinde aldığı oyun iki katını aldı. CHP’nin ülke genelindeki oyu yüzde 23’de kalırken, Kılıçdaroğlu İstanbul’da yüzde 40 oldu.



TBMM’de yaptığı etkili muhalefet ve açtığı dosyalarla iktidarın korkulu rüyası haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin umutlarını da artırdı ve CHP’nin oyu son yıllardaki seçimlere göre en yüksek orana ulaştı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin İstanbul’da son genel seçimde aldığı yüzde 27’lik oy oranını da kendi belirlediği yüzde 40 hedefinin üzerine taşıdı. Kılıçdaroğlu aldığı oy CHP’nin yurt genelindeki İl Genel Meclisi’nde aldığı yüzde 23’lük oyun da çok üzerine çıktı.



Baykal’ın koltuğu



CHP Genel Merkezi, partinin yerel seçimlerde oy oranının artırılması ve halen 8 olan il belediye başkanlığı sayısının 13’e çıkarılması da mutluluk ile karşıladı. İstanbul’a özel bir önem verilirken, alınacak sonucun partideki dengeleri sarsması ise beklenmiyor.

Her ne kadar Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy oranının kendisini ilerde CHP’nin Genel Başkanlığına kadar taşıyabileceği yorumları yapılsa da, CHP’nin de son seçimlerdeki yüzde 21’lik oyunu yüzde 23’e yükseltmesi, Deniz Baykal açısından bir koltuk tartışması yaratmayacak.



Partide yeniden yapılanma



Geçen yıl Aralık ayında Sheraton Otel’de düzenlenen kurultayla tüzük ve programını yenileyen CHP, seçimden sonra değişiklikleri hayata geçirecek. Tüzük değişikliği çerçevesinde partinin yönetim organı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yapısı da değiştirilecek. Genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri arasından genel başkan tarafından seçilecek.



Genel sekreter yardımcılığı kaldırılacak, yeni genel başkan yardımcıları gelecek. Her genel başkan yardımcısının örgütlenme, ekonomi, medya, hukuk gibi sorumluluk alanları olacak. Genel saymanlık da kaldırılarak, yerine idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı getirilecek. Genel sekreterin görevleri azaltılacak ve sadece partinin yazışma ve hukuk işlerinden sorumlu olacak.

