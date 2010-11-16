-KILIÇDAROĞLU PARİS'TE BAYRAMLAŞTI PARİS (A.A) - 16.11.2010 - Sosyalist Enternasyonal Konseyi toplantılarına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kaldıkları otelde Türk gazeteciler ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kılıçdaroğlu, ''Bütün vatandaşlarımın bayramını kutluyorum, herkesin dostları, yakınları ve akrabalarıyla huzurlu bir bayram geçirmesini diliyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, gazetecilere ve vatandaşlara bayram çikolatası ikram etti. CHP lideri ayrıca İstanbul'da kanser tedavisi gören 24 yaşındaki Gül Baydar'ı ve Zonguldak'ta 10 Kasım törenlerinde saat 09.05'te işini bırakarak ayağa kalkan boyacı 10 yaşındaki Aykut Keskin'i telefonla arayarak, bayramlarını kutladı. Kılıçdaroğlu, bugün Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile ikili bir görüşme yapacak. CHP lideri ayrıca, Paris'te ünlü ressam Abidin Dino'nun eşi, edebiyatçı ve çevirmen Güzin Dino'yu evinde ziyaret edecek.