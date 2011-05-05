-KILIÇDAROĞLU: ''PARAYI HORTUMCULARA TESLİM ETME'' ELBİSTAN (A.A) - 05.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladıkları projelerle ilgili olarak ''parayı nereden bulacaksınız'' diye sorulduğunu belirterek, ''Bu ülkede para var, yeter ki vatandaştan topladığın bu parayı namuslu kullan, hortumculara teslim etme'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Elbistan Seçim Bürosu önünde partililere hitaben yaptığı konuşmada, düşüncelerinin merkezinde insan olduğunu, insanları sevdiklerini ve onlara inandıklarını vurguladı. Kendisine oy versin ya da vermesin, iktidara geldiklerinde yoksulluk olmayacağını, herkesin karnının doyacağını ve bunu Aile Sigortası'yla yapacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ''Devletin yardım topladığı 14 kuruluş var. O 14 kuruluşun hepsini bir çatı altında toplayarak Aile Sigortası Kurumu yapacağız. Şimdi bize soruyorlar, 'parayı nereden bulacaksınız' diye. Bu ülkede para var, yeter ki vatandaştan topladığın bu parayı namuslu kullan, hortumculara teslim etme'' diye konuştu. -''KANAL YERİNE BANKA''- Kılıçdaroğlu, hiçbir kamu kuruluşunu özelleştirmeyeceklerini, Doğu ve Güneydoğu'da yeni fabrikalar kuracaklarını, yeni iş alanları yaratacaklarını dile getirdi. Türkiye'deki sanayicilerin Mısır'a gittiğini, Mısır'da yüzlerce fabrika kurduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Toprağımız mı yok, insanımız mı yok, çalışan işçimiz mi yok, mühendisimiz mi yok? İş adamları neden Mısır'a giderler de Türkiye'ye gelmezler, onlara da sözümüz var. Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım yaptıklarında Mısır hükümetinin verdiği teşviklerden daha fazlasını vereceğiz. Bizim insanımız çalışacak, bizim insanımız üretecek. Bakın bir pankart görüyorum, 'Nurhak'ta banka yok' diye. İlçede banka yok. Bir ilçe kuruyorsun bankası yok. Böyle ülke mi olur? Kalkmış kanal açacak. Ya Allah aşkına, sen önce şu bankayı kur da sonrası Allah kerim.'' Kılıçdaroğlu, ''YGS'de şifre'' iddialarına ilişkin olarak da ''1 milyon 700 bin çocuğumuz, annelerinin yemeyip yedirdiği, içmeyip içerdiği okula gönderdiği dershaneye gönderdiği, 'çocuğum okusun üniversite kazansın' diye sınava soktuğu çocuklarına bir baktık ki şifre var. Önce inkar ettiler, 'şifre yok' dediler, 'sehven olmuş' dediler. Sonra 'şifre var, kopya yok' dediler. Bir ülkenin Başbakanı 'şifre var, kopya yok' dedi. Kopya yoksa şifre niye var?'' dedi.