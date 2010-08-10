-KILIÇDAROĞLU: ÖZEL HAYAT SİYASETİN KONUSU DEĞİLDİR KONYA (A.A) - 10.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'ye ait olduğu iddiasıyla bazı internet sitelerinde yayınlanan görüntülerle ilgili ''Özel hayat siyasetin konusu değildir'' dedi. Konya'ya gelen Kılıçdaroğlu, Rixos Otel'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. CHP lideri, basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, demokratik kitle örgütleriyle toplantı yaptıklarını söyledi. Toplantıda hem CHP, hem ekonomiyle ilgili kendilerine sorular yöneltildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ekonomi konusundaki politikalarımızı anlattık. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda bazı kaygıları vardı, bunları dile getirdiler. Biz de çözümlerimizi anlattık. Ekonomi, işsizlik, tarım ve taşeronlaşma konusunda parti olarak ne tür politikalar izlediğimizi anlattık'' dedi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'ye ait olduğu iddiasıyla bazı internet sitelerinde yayınlanan görüntülerle ilgili sorusu üzerine, ''Özel hayat siyasetin konusu değildir'' dedi. Kılıçdaroğlu, bugün Çumra, Karapınar ve Ereğli ilçeleri ile Karaman'da ve Ayrancı ilçesinde partisince düzenlenecek mitinglerde konuşacak.