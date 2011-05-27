-KILIÇDAROĞLU: ''OYUMUZ DÜŞERSE İSTİFA EDERİM'' İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonucuna yönelik sözleriyle ilgili olarak, ''Kimin oyu düşerse o genel başkanlıktan istifa etsin. Yüreği varsa çıksın söyleyin meydanlarda 'AKP'nin oyu düşerse ben genel başkanlığı bırakacağım' desin. Ben de buradan söylüyorum. CHP'nin oyu düşerse ben genel başkanlıktan ayrılacağım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'taki patlama sonrası Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyareti sırasında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bugün cemevini ziyaret edeceğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, insanların karşılıklı birbirlerini ziyaret etmelerinin, görüşmelerinin güzel bir olay olduğunu belirtti. Görmez'in ziyaretinin herkesi mutlu etmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ayrılmayı değil, birleştiren bir görev üstlenmiş oluyor. Bu da beni mutlu etti'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''12 Eylül referandumu ve bugünkü miting alanlarını karşılaştırır mısınız? Hakkari mitinginde Başbakan Erdoğan BDP'yi kastederek 'CHP'ye farklı partilerden destek var' dedi. Bu konuyla ilgili görüşünüz denir?'' şeklindeki soruya da şu cevabı verdi: ''Referandum sürecinden daha hareketli bir süreç yaşıyoruz. Miting meydanları daha hareketli. CHP'ye duyulan ilginin daha fazla olduğunu görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini çok ciddiye almıyorum. Ciddiye alınacak eleştiriler de değil ama kendisine güveniyorsa onun istediği televizyon kanalına gelsin. Eleştirilerini yüzüme karşı söylesin. Onun bütün eleştirilerine yanıt veririm ama kendisinin buna cesareti var mı tahmin etmiyorum. Cesur insanlar bu ülkeyi yönetirler. Korkak olanların ülkeyi yönetmeye hakları da yoktur. Ben buna inanıyorum.'' ''CHP'ye başka partilerden destek var mı?'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Yok efendim ama biz isteriz ki geçmişte herhangi bir partiye oy verenlerin CHP'ye oy vermesini, her tarafta söylüyorum. Nasıl iktidar olacağız? Oylarımız sabit mi kalacak? Biz istiyoruz ki bu güzel coğrafyada halkın iktidarını kurmak için geçmişte hangi siyasi partiye oy vermişse ama bu dönem CHP'ye versin. CHP'nin Türkiye'nin çağdaşlaşması sürecinde önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. Biz demokrasiyi ve özgürlüğü getireceğiz. 4'üncü devrime imza atmaya çalışıyoruz. Ancak telaş şuradan CHP'nin oyu yükseliyor, AKP'nin oyu düşüyor. Sayın Erdoğan diyor ki 'birinci gelmezsem'. Kimin oyu düşerse o genel başkanlıktan istifa etsin. Yüreği varsa çıksın söylesin meydanlarda 'AKP'nin oyu düşerse ben genel başkanlığı bırakacağım' desin. Ben de buradan söylüyorum. CHP'nin oyu düşerse ben genel başkanlıktan ayrılacağım. Bu kadar basit.'' ''MHP'deki kaset istifalarından sonra oyların CHP'ye kayacağına dair bazı iddialar var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?'' sorusuna da Kılıçdaroğlu, ''Yandaş köşe yazarlarını ciddiye almıyorum arkadaşlar. Onlar bir odaktan talimat alıyorlar. O çerçevede yazı yazıyorlar'' karşılığını verdi.