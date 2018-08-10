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Kılıçdaroğlu: Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor

"Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar"

10 Ağustos 2018 20:09

Türk Lirası ABD Doları karşısında hızlı değer kaybederken, dolar/TL kurunun 6.80'in üzerini gördü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan sürece ilişkin, "Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar…" dedi. 

"Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Lirası, Dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur… Öyle bir noktaya getirdiler ki, borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar…" ifadelerini kullandı. 

 

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