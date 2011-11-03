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Politika

Kılıçdaroğlu Orgeneral Özel'i ziyaret etti ANKARA (A.A)

03 Kasım 2011 18:14

-Kılıçdaroğlu Orgeneral Özel'i ziyaret etti ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'i ziyaret etti. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanlığında, 1 saat 10 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu, Orgeneral Özel'i Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmiş olması nedeniyle kutladı. Orgeneral Özel de Kılıçdaroğlu'na Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi ile Van'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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