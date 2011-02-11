-KILIÇDAROĞLU: OLUMLU GÖRÜYORUM KOCAELİ (A.A) - 11.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, yüksek yargı organlarının temsilcileriyle görüşmesini gayet olumlu bulduğunu belirterek, ''Umuyorum, bizim de beklentilerimize uygun bir sonuç çıkar'' dedi. Kılıçdaroğlu, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu beldesinde, bir grup sanayici ve iş adamı ile görüştü. Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen ve 2 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Gül'ün, Köşk'te yüksek yargı organlarının temsilcileriyle görüşmesini nasıl değerlendirdiği yönündeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek yargıyı toplamasını gayet olumlu görüyorum. Umuyorum bizim de beklentilerimize uygun bir sonuç çıkar'' dedi. ''Bir değişiklik olabilir mi acaba?'' şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, ''Görüşmelerin sonucunda nasıl bir tablo çıkar tabii söylemek zor'' yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bugün Prof. Dr. Mehmet Haberal, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsünden Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesine nakledildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna karşılık da şunları söyledi: ''Baskının başka bir türü. Hasta hastadır. Hastanın bulunduğu hastanede bir sorun mu var? Doktor doktordur, hastayı tedavi eder. Siz doktorun alanına müdahale ediyorsunuz doğru mudur bu? Hastayı oradan alıp bir başka yere sevk etmek... Eğer o hastanede tedavisi mümkün değilse olağan karşılamamız lazım, ama 'Hayır bu hastanede tedavi edilebilir' deniyorsa naklinin gerekçesini herhalde kamuoyuna açıklayacaklardır.'' ''Balyoz Planı'' davasında savcının tutuklama talebine ilişkin görüşünün sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Savcının bu konudaki iddialarını önümüzdeki günlerde göreceğiz'' dedi. İş adamlarıyla yaptığı görüşmeyle ilgili de Kılıçdaroğlu, ''Bir grup sanayici arkadaşımızla görüştük. Onlara CHP'yi anlattım ve CHP'nin ekonomi politikasını, Anayasa'da öngördüğü değişiklikleri, AB ile ilgli değerlendirmeler, örgütün çalışma yöntemleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verdim'' diye konuştu. AK Parti Milletvekili tarafından hazırlanan çocuk tecavüzcülerine yönelik testosteron tedavisiyle ilgili kanun teklifine ilişkin görüşünün sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'de işsizlik sorunu var, yoksulluk sorunu var, yatağa aç giren çocuklar var. Türkiye'nin asıl gündemi bunlar'' yanıtını verdi.