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Kılıçdaroğlu: Öğretmenler Meslek Yasası'nın çıkması lazım

"Bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim"

24 Kasım 2017 14:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nde yaptığı konuşmasında, ''Öğretmenler Meslek Yasası'nın çıkması lazım. Devlet memurlarından bunu çıkarmalıyız öğretmenler için güzel bağımsız güzel bir yasa çıkarmalıyız. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayrı tutmalıyız'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstranbul Beylikdüzü Belediyesi'nce inşa edilen Cevat Güleç Ortaokulu, Şehit Ömer Halisdemir Özel Eğitim Okulu ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Anaokulu için düzenlenen açılış töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hepimizin hayatında ortak bir kişi var o da öğretmen. Yaşımız ne olursa olsun okula başladığımız andan itibaren bir öğretmen bizi alır yetiştirir. Öğretmen herkesin ortak öznesi ise bu ortak özneye uygun bir yasa çıkarmak lazım. Yani bir Öğretmenler Meslek Yasası'nın çıkması lazım. Devlet memurlarından bunu çıkarmalıyız öğretmenler için güzel bağımsız bir yasa çıkarmalıyız. 

Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayrı tutmalıyız. Doktoru yetiştiren avukatı mimarı mühendisi yetiştiren öğretmen. Öğretmenler için özel ayrı bir yasa çıkarmalıyız. Gelirse ilk önce biz evet diyeceğiz. Öğretmen düşük aylık alıyor. 15 yıllık bir öğretmen 3 bin 40 lira net aylık alıyor. Yoksulluk sınırı 7 bin 56 lira. Öğretmenlerimizin tamamı yoksulluk sınırının altında aylık alıyor.

Özel bir yasa çıkaracağız bütün öğretmenlere yoksulluk sınırının üstünde bir aylık verelim. Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkını da verelim. Bugün her öğretmene birer maaş ikramiye verelim. 24 Kasım Öğretmenler Günü onun da mutlu olmasını sağlayalım.''

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