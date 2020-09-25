Kılıçdaroğlu öğretmen ve velilerle görüştü: Millî Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak kaynakları, parası yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veli ve öğretmenlerle yaptığı görüşmede, "Acı bir gerçek var, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım yapacak kaynakları, parası yok. Bakanlığın kullandığı evrensel hizmet fonundan okulların ve yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki bu para nerede?" dedi.

Kılıçdaroğlu, öğretmen ve velilerle video konferans yöntemiyle görüşerek eğitimin sorunlarını dinledi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına "Eğer bir sorunu çözmeye talipseniz, sorunu yaşayanlardan dinlemeniz lazım. Sorunu yaşayanları dinlemezsiniz yapacağınız ya da önereceğiniz hiçbir çözüm amacına ulaşmaz." diye konuştu.

İnternet ve elektrik kesintileri ile bazı evlerde bilgisayar ve televizyon bulunmamasının, eğitime ulaşımı engellediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesine de değinerek şöyle devam etti:

"Acı bir gerçek var, Milli Eğitim Bakanlığının yatırım yapacak kaynakları, parası yok. Genel bütçe dışında Bakanlığın kullandığı evrensel hizmet fonu var. Tabletler, bilgisayarlar, cep telefonları satılırken oradan belli bir miktar vergi alınıyor ve bu fona aktarılıyor. Bu fonla pek çok ihtiyaç giderilebilir. Okulların ve yoksul aile çocuklarının ihtiyacı giderilebilir. Peki bu para nerede? Burada ne kadar para toplandı? Milletvekiliyim bilmiyorum, 600 milletvekili de bilmiyor. Hiçbir veli, öğretmen bilmiyor. Nerede bu para? Biz bakanlığa bir çağrı yaptık.

Tableti, bilgisayarı olmayanlar veya internete erişemeyen aileler var. Bu ailelere internet erişiminin sağlanması ve bunun da evrensel hizmet fonundan karşılanmasını söyledik. Ama anladığım kadarıyla adı var fon olarak duruyor, para toplanıyor ama bu paraların nereye harcandığını kimse bilmiyor."

"Ek derslik ihtiyacı büyük ölçüde giderilmiş olur"

Okullarda hijyen ve yardımcı personel sorununun devam ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, bunun çözülmesi için 60 bin kişilik yardımcı hizmet elemanına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, sorunun diğer bakanlıklardan personel veya geçici işçi çalıştırarak değil, kadrolu elemanla çözülebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Onları eğitmeniz, yetiştirmeniz lazım. Okulu, tuvaleti, paspası vesaire. O çerçevede hizmet sunmaları lazım. Bunu da önerdik." açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"57 bin ek dersliğe ve 92 bin yeni öğretmene ihtiyaç var. Maalesef bunlar da sağlanmış değil. Şu teklifi yaptık, belediye başkanlıklarımızın olduğu yerlerde arsa göstersinler. Bizim belediyeler okulları yapsınlar. Bakanlık gelsin denetlesin. Okulları Bakanlığa teslim edelim. Ek derslik ihtiyacı da büyük ölçüde giderilmiş olur. Çünkü Bakanlığın açıklamalarına göre 57 bin ek derslik olursa pandemi kurallarına göre çocuklarımız okula devam edebilir. Biz yapmaya hazırız."

Kılıçdaroğlu, gelir düzeyi düşük ailelerin, internet masrafının devlet tarafından karşılanması gerektiğini ifade ederek ayrıca Bakanlığın internet sağlayıcı kurumlarla görüşebileceğini ve bu kurumların veli açısından internet maliyetini düşürebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Herkes toplumsal bir fedakarlık yapacaksa internet sağlayıcısı kurumlarında bir fedakarlık yapması lazım." ifadesini kullandı.