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Kılıçdaroğlu: O e-posta AKP'li bir bakana ait!

YGS soruşturmasındaki ‘sürpriz bulgu’nun, ÖSYM’ye giden e-postadaki “İlgili kişiyi uygun bir yere yerleştirin” talimatı olduğunu açıklayan CHP lideri Kılı&cce

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - YGS soruşturmasındaki ‘sürpriz bulgu’nun, ÖSYM’ye giden e-postadaki “İlgili kişiyi uygun bir yere yerleştirin” talimatı olduğunu açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, iddiasını dün bir adım ileri götürdü, “O posta bir bakandandı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) sürpriz konusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Kuriş’e çektiği e-posta restiyle ilgili iddiasını, dün “Maili (e- posta) gönderen bir bakandı” diyerek bir adım ileri götürdü. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:


‘Yeğeni için istedi’

“Bir bakan, AKP’nin bakanı. Yeğeni için ÖSYM’ye bir mail atıyor. ‘İlgili kişiyi uygun bir yere yerleştirin’ anlamına gelen istekte bulunuyor. Bana ulaşan bilgiler, isteğin geçmiş yıllarda yapılan üniversite giriş sınavlarından biriyle ilgili olduğu yönünde.


‘Adım sırası savcıda’

Bakanın ismini şu aşamada açıklamayı doğru bulmuyorum. Bu mail bana ulaşan bilgilere göre ilgili savcıda var. Savcı eğer ‘Bende yok’ derse ÖSYM bilgisayarlarında incelemeyi yapan polislerden istesin. Polisler, ‘geri çağırma’ yöntemi uyguluyorlar. Bu yolla bilgisayarlardan silinmiş bazı bulgulara ulaşıyorlar. Bulgulardan biri de benim dile getirdiğim mail. Hatta bir tartışma yaşanıyor. Bazıları, ‘Bu mailin YGS soruşturmasıyla ilgisi yok, bunu inceleme dosyamıza koymayalım’ diyor. Ancak itirazlar sonucu mail dosyaya giriyor. Zamanı gelince tüm detayları, bana ulaşacak yeni bilgilerle birlikte kamuoyuyla paylaşacağım. Şimdilik savcının atacağı adımları izleyelim.” 


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