Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Hülya Gültepe: Aylık 300 lira ile nasıl geçinelim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği, 10 aydır evinin elektriği kesik olan Hülya Gültepe, aylık 300 lira ile geçinmek zorunda kaldığını anlattı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre; doğalgazı da kesik olan Hülya Gültepe'nin eşi kalp krizi sonucu vefat etti. 1900 lira dul maaşı alan ve 3 çocuğu olan Gültepe, 9 yıl temizlik görevlisi olduğu hastaneden çıkartıldı.

Geçinemediğini söyleyen Gültepe, “950 lira kira veriyorum. Eşimin kefil olduğu borçtan dolayı da 650 lira ödemem var. Elimize 300 lira kalıyor. Günde 10 lira, ayda 300 liraya nasıl geçinelim?” dedi.

Gültepe şöyle konuştu:

“Ankara Mamak'ta, hayatın ve şehrin sınırındayız, evimizin ilerisi uzun boş araziler... Yıllar önce bir umut ile Van'dan geldik, bu tutunduğumuz son adres ama umut yok, sabrımız da kalmadı. Çocuklarımla birlikte karanlıktayım. Çocuk karanlıkta nasıl ders çalışacak? Kapısı açık bir buzdolabımız var, bozulacak bir şey zaten alıp koyamıyoruz. Elektrik yok, süs gibi duruyor. Piknik tüpü ile yemek yapıyoruz. Devlet yetkililerine 40 kez dilekçe yazdım. Ne bir cevap geldi ne de elini uzatan oldu. İş bulamıyorum ama Suriyeli ve Iraklılara iş var.”

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