Kılıçdaroğlu’nun TÜİK hamlesine Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki: Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu’na(TÜİK) gitmesine iktidardan art arda tepkiler geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nu devlet kurumlarından ‘siyasi rant sağlamaya çalıştığını’ ve ‘şov yaptığını’ iddia eden Oktay, "Kılıçdaroğlu ve şürekâsı kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin.”

Fuat Oktay, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin kurumlarını tehdit eden Kılıçdaroğlu kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor?"

“Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp, şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye’nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekâsı kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin.”

Ne olmuştu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 11.00’de TÜİK’e gideceğini açıkladı. Belirttiği saatte kurumun kapısında olan Kılıçdaroğlu, TÜİK görevlileri tarafından içeri alınmadı.

Duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmıştır, bir Saray kurumu haline dönüşmüştür” diye konuştu.