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Kılıçdaroğlu’nun, "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" ifadesine İyi Parti'den ilk açıklama

“HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır"

21 Eylül 2021 09:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun çözümü konusunda HDP’yi adres göstermesiyle ilgili İyi Parti’den ilk açıklama geldi. İyi Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır" dedi.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı ortağı partinin grup başkanvekili olan Musavat Dervişoğlu’nun konuya ilişkin görüşüne yer verdi. Sarıkaya’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu ise HDP’nin meşru bir parti olduğunu, bunun en iyi göstergesinin de TBMM’deki temsilinde görüldüğünü vurguladı.

'HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir.'

Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bu kapsamda İmralı’yı gayrı-meşru olarak görmesini anlamlı bulduğunu ve desteklediğini belirtti…

Kürt seçmeni kendi hanesine kimsenin yazmaya hakkı olmadığını, sorunların çözüm yerinin de gayrı meşru yerler dışında TBMM olduğunun da altını çizdi.

Temelli’nin çıkışı aslında daha önce de aynı cümleyi farklı versiyonda söyleyen Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirdi…”

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Kılıçdaroğlu ne demişti, Temelli ne yanıt vermişti?

Kılıçdaroğlu, bir belgesel için yaptığı açıklamada “Devlet dediğiniz kurum gayrı meşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan, bunu yaptı. Devleti İmralı (Öcalan) ile muhatap kıldı mesela… İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz…” ifadelerini kullanmıştı.

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı olan Sezai Temelli de CHP liderinin bu açıklamasına, “Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP'dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır. Süreci tıkayan, toplumsallaştırmayan ve masayı deviren AKP çözümsüzlükten medet umarken bu anlayışın çıkmaz sokak olduğu artık görülmelidir” diye yanıt vermişti.

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